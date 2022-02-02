Трухін має скласти мандат або це треба зробити за допомогою ТСК, - Синютка

Про це він сказав у ефірі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Стосовно того, що не втручався міністр (Монастирський, - ред.), ми ж чули заяву від УП, що вони вважають, що впродовж першого тижня міністр бачив саме ті відеоматеріали, які опинились в публічному доступі. Це питання не окремо в Трухіні, Монастирському чи керівнику ДБР, це питання прогнившої системи чинної влади. Корумпованої, непрофесійноїта жадібної до грошей. Давайте поговоримо, а звідки взялась сумка з 150 тис., про пропозицію дачі хабаря, які прозвучали у відеоматеріалах", - заявив нардеп.



Він зауважив на чесній позиції патрульного поліцейського, який сказав, що не буде йти на кроки пов'язані з хабарництвом.



"Людина, яку влада сьогодні обділяє у фінансових ресурсах. Влада не хоче підіймати зарплати військовим, думати про звичайних людей, зате для своїх - все, що завгодно. І найгірше, що це покривання злочинів, які вони вчиняють", - додав Синютка.



На його думку, є два варіанти стосовно самого пана Трухіна.



"Перший - він напише заяву і складе з себе повноваження народного депутата. Другий, який ми вимагаємо - створити ТСК у Раді, бо правоохоронні органи в системі чинної влади займаються корупцією і покриванням злочинів. Єдиний шлях, яким сьогодні володіє опозиція - це створити ТСК і довести цю справу до логічного завершення. А це, по-перше, покарання за злочин, а, по-друге, відповідальність у вигляді позбавлення статусу народного депутата. Це боротьба не з Трухіним, це боротьба з системою влади. У відставку має йти і міністр внутрішніх справ, і ми маємо розглянути діяльність ДБР. Вони не мають часу на злочини, вони займаються політичним переслідуванням. Зрозуміло, що вся ця репресивна машина проти Федини, Марусі Звіробій, проти Порошенка, а не проти Трухіних і їм подібних", - підсумував нардеп.





Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

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Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.

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МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа Трухіна з партії "Слуга народу".