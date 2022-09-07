У рашистів 16 крилатих ракет у Чорному морі. В ОК "Південь" закликали реагувати на тривогу

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у facebook.

Корабельне угруповання росіян у Чорному морі без суттєвих змін. Ворожий флот продовжує маневрувати вздовж кримського узбережжя в ракетнобезпечних для себе районах.

Напоготові рашисти тримають 16 крилатих ракет "Калібр", які споряджені на 2 надводних ракетоносіях .

"Враховуючи актуальність загроз ракетних ударів та артилерійських обстрілів, дослухайтеся до застережень сил оборони. Будьте пильними та уважними, не наражайте себе на небезпеку в зонах заборонених для відвідування. Зокрема ділянки узбережжя наразі особливо небезпечні. Море штормить і може бути щедрим на неприємності", - пишуть у звіті "Півдня".