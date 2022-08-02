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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У районах Бахмута, Пісків і Зайцевого йдуть бої, ворог безуспішно здійснив висування військ на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

У районах Бахмута, Пісків і Зайцевого йдуть бої, ворог безуспішно здійснив висування військ на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

2 серпня, 2022 вiвторок
07:41
війна з Росією Бої ЗСУ з окупантами

На Харківському напрямку ворог здійснив висування окремих підрозділів у районах Байрака та Дементіївки, після вогневого ураження відійшов. У свою чергу ЗСУ відбили ворожий штурм неподалік населених пунктів Івано-Дар’ївка, Яковлівка, Вершини, Кодеми й Травневе, проте йдуть бої у районах Бахмута, Пісків і Зайцевого

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки. Завдав авіаудару біля Верхнього Салтова. Здійснив висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, після вогневого ураження відійшов.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та авіаційний удар біля Дібрівного.

На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдав авіаударів біля Серебрянки. Вів штурмові дії неподалік Івано-Дар’ївки, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір’я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір’я, Покровського та Білогорівки.

Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового і Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Вів штурмові дії в районі Авдіївки, успіху не мав, відійшов. Тривають бої поблизу Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка.

Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Здійснював систематичні обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Князівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад-Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка.

Вів штурмові дії в районі Трудолюбівки, успіху не мав, відійшов.

"Вороже корабельне угруповання в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні об’єктів в глибині території України", - йдеться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках положення та склад підрозділів збройних сил Республіки Білорусь залишаються без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

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