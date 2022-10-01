Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За різними оцінками у районі Лимана зараз зосереджено від 2,5 до 5 тис. російських вояків - це не найгарніші підрозділи армії РФ. Фактично всі десантники росіян зосереджені неподалік Херсона. У Лимані перебувають російські вояки, які призвані за системою БАРС (бойова армійська резервна система), або мобілізовані з тимчасово окупованих територій Донеччині та Луганщини, ще там є найманці ПВК Вагнер. - це буде непогане набуття для України щодо поповнення обмінного фонду, - зазначив Селезньов.

За його словами, Лиман є ключем від двох опорних осередків російської окупаційної армії на Луганщині.

"Перший напрямок - це Сватове, там росіяни намагаються у пожежному режимі сформувати багаторівневу оборону й другий напрямок - це Рубіжне-Лисичанськ. Росіяни намагаються втримати ці рубежі", - додав Селезньов.

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