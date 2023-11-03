У РФ висунули звинувачення Яценюку та Пашинському через проведення АТО

Про це йдеться у заяві голови слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна.

У РФ стверджують, що Арсеній Яценюк, т.в.о. голови адміністрації президента України Сергій Пашинський та в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця, які входили до РНБО та брали участь в ухваленні рішення про проведення антитерористичної операції нібито причетні до "злочинів на Донбасі".

Яценюка та інших членів РНБО у РФ звинувачують у тому, що у 2014-1016 роках на сході України нібито було поранено та вбито 1382 людей, з яких 44 дитини, і зруйновано понад 345 цивільних об'єктів.

Слідчий комітет РФ зазначає, що вживає заходи для розшуку та арешту колишніх українських високопосадовців.

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