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У РФ висунули звинувачення Яценюку та Пашинському через проведення АТО

3 листопада, 2023 п'ятниця
11:15
Війна з Росією Арсеній Яценюк

Слідчий комітет Росії заочно висунув звинувачення у проведенні антитерористичної операції на сході України експрем'єру Арсенію Яценюку, колишньому т.в.о. голови адміністрації президента Сергію Пашинському та членам Ради національної безпеки і оборони

Про це йдеться у заяві голови слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна.

У РФ стверджують, що Арсеній Яценюк, т.в.о. голови адміністрації президента України Сергій Пашинський та в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця, які  входили до РНБО та брали участь в ухваленні рішення про проведення антитерористичної операції нібито причетні до "злочинів на Донбасі".

Яценюка та інших членів РНБО у РФ звинувачують у тому, що у 2014-1016 роках на сході України нібито було поранено та вбито 1382 людей, з яких 44 дитини, і зруйновано понад 345 цивільних об'єктів.

Слідчий комітет РФ зазначає, що вживає заходи для розшуку та арешту колишніх українських високопосадовців.

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  • 6 жовтня у Росії заочно висунули звинувачення екссекретарю РНБО Андрієві Парубію та колишньому генеральному прокурору України Олегові Махніцькому через оголошення АТО.

Україна
Росія
Арсеній Яценюк
АТО
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