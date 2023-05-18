У Росії хочуть почати збирати з відвідувачів ресторанів гроші на війну в Україні
До російської Держдуми внесли законопроєкт про запровадження обов’язкових зборів із відвідувачів ресторанів щодо фінансової підтримки війни в Україні
Про це повідомляє "Радіо Своода".
Ініціатори поправок пропонують встановити збір розміром 1% від суми рахунку для повнолітніх відвідувачів ресторанів. Передбачається, що збирати кошти та перераховувати їх до бюджету будуть юридичні особи чи підприємці, яким належать заклади. Російські парламентарі переконані, що збір коштів не викличе негативного резонансу з боку відвідувачів.
Освоюватиме кошти фонд "Защитники Отечества", який очолює дружина губернатора Кемеровської області Ганна Цивільєва. Її називають племінницею президента РФ Володимира Путіна.
- У вересні США планують оголосити пакет допомоги Україні на 2024 рік, який становитиме $60 млрд.
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