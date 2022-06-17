У Росії не планують візового режиму з Україною у відповідь на аналогічне рішення Києва

Про це повідомив "Інтерфаксу" голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

"Рішення України про візовий режим щодо громадян РФ – це провокація. Ми цим не займатимемося", - сказав Слуцький.

На уточнююче питання, чи Москва вводитиме візи для українців, Слуцький сказав: "А навіщо? У нас там маса родичів в Україні, людей, які розраховують на нашу допомогу. Уявіть, що ми займатимемося тим самим", - зазначив Слуцький.

Нагадаємо сьогодні, 17 червня, Кабмін ухвалив постанову, якою запровадив візовий режим для громадян РФ.

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