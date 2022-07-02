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Головна війна з Росією У Росії недостатньо сил, щоб контролювати Херсонщину – CNN

У Росії недостатньо сил, щоб контролювати Херсонщину – CNN

2 липня, 2022 субота
01:02
війна з Росією На фото захисники України

Розвідка США вказує на зростання партизанської діяльності на півдні України

Про це повідомляє CNN.

Американські офіційні особи кажуть, що три спроби вбивства проросійських чиновників протягом останніх двох тижнів свідчать про зростання руху опору проросійській владі, яка окупувала частини південної України, — пише видання.

Хоча наразі це лише кілька окремих інцидентів у місті Херсон, офіційні особи США кажуть, що опір може спричинити боротьбу з повстанцями, а це, своєю чергою, стане серйозною проблемою для здатності Росії контролювати нещодавно захоплену територію по всій Україні.
Керівник національної розвідки Евріл Хейнс заявила під час конференції у Вашингтоні в середу, що Кремль "має справу зі зростанням партизанської активності на півдні України", - аргументує CNN.
США вважають, що у Росі не достатньо сил у Херсоні, щоб ефективно окупувати та контролювати регіон, — заявив американський чиновник, особливо після виведення сил із цього району для боротьби на схід на Донбасі. Інше джерело повідомило CNN, що цей крок, можливо, надав українським партизанам вікно для нападу на місцевих російських чиновників.
Україна також здійснила обмежені контратаки поблизу Херсона, ще більше напружуючи російські сили.

"Цей регіон має вирішальне значення для контролю Росії над узбережжям Чорного моря та доступу до Кримського півострова. Незрозуміло, скільки російських військ зосереджено у Херсоні чи поблизу нього, але окупація в умовах вороже налаштованого місцевого населення вимагає набагато більше солдатів, ніж мирна окупація території", - резюмує CNN.

  • У перехопленій розмові окупант розповідав про вбивства в Херсоні.
  • 29 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупанти проводять ротацію військ.
  • 29 червня колаборант Стремоусов заявив про початок підготовки "референдуму" про приєднання Херсонщини до РФ.

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Новини
Херсонщина
окупанти
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