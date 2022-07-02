У Росії недостатньо сил, щоб контролювати Херсонщину – CNN
Розвідка США вказує на зростання партизанської діяльності на півдні України
Про це повідомляє CNN.
Американські офіційні особи кажуть, що три спроби вбивства проросійських чиновників протягом останніх двох тижнів свідчать про зростання руху опору проросійській владі, яка окупувала частини південної України, — пише видання.
"Цей регіон має вирішальне значення для контролю Росії над узбережжям Чорного моря та доступу до Кримського півострова. Незрозуміло, скільки російських військ зосереджено у Херсоні чи поблизу нього, але окупація в умовах вороже налаштованого місцевого населення вимагає набагато більше солдатів, ніж мирна окупація території", - резюмує CNN.
- У перехопленій розмові окупант розповідав про вбивства в Херсоні.
- 29 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупанти проводять ротацію військ.
- 29 червня колаборант Стремоусов заявив про початок підготовки "референдуму" про приєднання Херсонщини до РФ.
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