У Росії недостатньо сил, щоб контролювати Херсонщину – CNN

Про це повідомляє CNN.

Американські офіційні особи кажуть, що три спроби вбивства проросійських чиновників протягом останніх двох тижнів свідчать про зростання руху опору проросійській владі, яка окупувала частини південної України, — пише видання.

Хоча наразі це лише кілька окремих інцидентів у місті Херсон, офіційні особи США кажуть, що опір може спричинити боротьбу з повстанцями, а це, своєю чергою, стане серйозною проблемою для здатності Росії контролювати нещодавно захоплену територію по всій Україні.

Керівник національної розвідки Евріл Хейнс заявила під час конференції у Вашингтоні в середу, що Кремль "має справу зі зростанням партизанської активності на півдні України", - аргументує CNN.

США вважають, що у Росі не достатньо сил у Херсоні, щоб ефективно окупувати та контролювати регіон, — заявив американський чиновник, особливо після виведення сил із цього району для боротьби на схід на Донбасі. Інше джерело повідомило CNN, що цей крок, можливо, надав українським партизанам вікно для нападу на місцевих російських чиновників.

Україна також здійснила обмежені контратаки поблизу Херсона, ще більше напружуючи російські сили.