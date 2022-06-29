Про це інформує в фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Рашист з посмішкою розповідає своїй дівчині, як він з іншими окупантами вбивав цивільних, а потім знущався з їхніх тіл.

"Заїжджаємо до Херсона - трупи валяються. Руки, ноги, тіло окремо, голови... У місто заїжджали, зачищали, труп лежить прямо на дорозі, і ми по ньому прямо на машинах, по голові туди-сюди їздили", - каже окупант дівчині.

Загарбник говорить, що розстрілював людей просто з гармати на техніці. Частини тіл людей розліталися в різні боки. Дівчина повністю підтримує настрій свого військового, сміється разом із ним.

З розмови стає зрозуміло, що окупант убив 4-5 людей.

17 червня Reuters повідомив, що Комісії ООН із розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні під час російського вторгнення поки що не вдалося "встановити контакт" із Росією.

15 травня прокурор Гаазького суду Карім Хан повідомив, що для розслідування воєнних злочинів Росії в Україну приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду.

15 червня у Харкові генпрокурорка Ірина Венедіктова та прокурор Гаазького суду Карім Хан оглянули обстріляні росіянами Північну Салтівку й Шевченківський район

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