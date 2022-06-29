"Тіло на дорозі лежить. Ми на машинах туди-сюди їздили": у перехопленій розмові окупант розповідав про вбивства в Херсоні
У новому перехопленні ГУР російський окупант розповідає дівчині, як військові РФ вбивали цивільних в окупованому Херсоні
Про це інформує в фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Рашист з посмішкою розповідає своїй дівчині, як він з іншими окупантами вбивав цивільних, а потім знущався з їхніх тіл.
"Заїжджаємо до Херсона - трупи валяються. Руки, ноги, тіло окремо, голови... У місто заїжджали, зачищали, труп лежить прямо на дорозі, і ми по ньому прямо на машинах, по голові туди-сюди їздили", - каже окупант дівчині.
Загарбник говорить, що розстрілював людей просто з гармати на техніці. Частини тіл людей розліталися в різні боки. Дівчина повністю підтримує настрій свого військового, сміється разом із ним.
З розмови стає зрозуміло, що окупант убив 4-5 людей.
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