Про це йдеться на сайті судів Приморського краю, інформує "Медіазона".

Згідно з матеріалами суду, у вересні-жовтні 2022 року студентка "вірогідно знаючи про факт розміщення своєю знайомою в групі інтернет-месенджера коментаря", який "містив ознаки спонукання у формі заклику до насильницьких, руйнівних дій, що здійснюються з метою впливу на прийняття рішень органами державної влади", не повідомила про нього поліцію.

Суд дійшов висновку, що Вахрамєєва була обізнана, що "терористична діяльність у Російській Федерації заборонена, а заклики до її здійснення є злочином", але в результаті, "діючи навмисне", не звернулася до правоохоронних органів.

У суді додали, що на допиті в СК як свідок Вахрамєєва, "мала реальну можливість повідомити про злочин та про особу, яка вчинила злочин". Судячи із повідомлення пресслужба, знайома студентки проходить у справі про публічні заклики до тероризму (частина 2 статті 205.2 КК).

На засіданні Вахрамєєва визнала провину і покаялася у скоєному. Пізніше захист оскаржив вирок і попросив скасувати його, проте сьогодні, 18 травня, судова колегія у кримінальних справах Приморського крайового суду залишила рішення чинним.