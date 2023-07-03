Про це заявила голова ЦВК РФ Елла Памфілова, передає сайт Кремля.

"Якщо виникнуть обставини непередбачуваної сили − у якомусь районі ситуація може різко погіршитися, ми зрозуміємо, що там виникає серйозна небезпека життю та здоров'ю жителів, які там перебувають, − у нас є право ці вибори в тому чи іншому районі відкласти. Ми неодмінно цим правом скористаємося, якщо на те будуть серйозні підстави", - сказала вона.

За її словами, наразі окупанти таки планують провести "вибори", адже про це попросили колаборанти на тимчасово окупованих територіях.

Памфілова наголосила, що окупанти дозволять голосувати навіть людям без паспорта. Водночас електронного голосування на ТОТ не передбачено.