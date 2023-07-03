У Росії припустили ймовірність скасування "виборів" на тимчасово окупованих територіях України
Російський центрвиборчком може відкласти заплановані на 10 вересня "вибори" на тимчасово окупованих територіях України, "якщо на те будуть серйозні підстави"
Про це заявила голова ЦВК РФ Елла Памфілова, передає сайт Кремля.
"Якщо виникнуть обставини непередбачуваної сили − у якомусь районі ситуація може різко погіршитися, ми зрозуміємо, що там виникає серйозна небезпека життю та здоров'ю жителів, які там перебувають, − у нас є право ці вибори в тому чи іншому районі відкласти. Ми неодмінно цим правом скористаємося, якщо на те будуть серйозні підстави", - сказала вона.
За її словами, наразі окупанти таки планують провести "вибори", адже про це попросили колаборанти на тимчасово окупованих територіях.
Памфілова наголосила, що окупанти дозволять голосувати навіть людям без паспорта. Водночас електронного голосування на ТОТ не передбачено.
- 5 жовтня минулого року президент РФ Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.
- 15 червня 2023 року Росія призначила "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Так зване волевиявлення планується 10 вересня.
- За даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, нині Кремль гарячково доукомплектовує поліційні підрозділи на ТОТ, аби потім вони працювали на "виборах".
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