У Росії шукатимуть нові способи для розповсюдження наративів, які нещодавно затвердили для інформаційної війни, - ГУР

ро це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає пресслужба ГУР.

"Шукатимуть нових спікерів, які готові виступати ньюзмейкерами, нові медіа, які свідомо чи несвідомо можуть бути використані як майданчики для розміщення подібних наративів", ― заявив він.

За його словами, частину кремлівських агентів впливу вже викрито, тож РФ шукатиме нові обличчя. Для поширення ІПСО ворог не шкодує коштів, зазначив Юсов.

"Коштів на це агресор не шкодує. Які б суми не виділялися на інформаційну війну ― а це десятки мільйонів доларів ― це завжди дешевше, якщо порівнювати з витратами на полі бою. ІПСО, попри свою дорогу вартість, вигідніше, аніж інвестувати у поле бою: 100 комп'ютерів дешевше, аніж один танк", - зауважив представник ГУР.

Він наголосив, що Україна продовжуватиме протидіяти ворожим наративам.