Про це з посиланням на ТАСС пише Reuters.

Проєкт планують завершити протягом кількох найближчих місяців, він матиме потужність для транспортування 300 тисяч кубометрів води на день і включатиме дві 200-кілометрові лінії, йдеться в повідомленні. На будівництві задіяні понад 2600 фахівців міністерства оборони Росії та понад тисячу одиниць техніки.

Спорудження пройде з території Росії та до каналу Сіверський Донець – Донбас, яке тягнеться від селища міського типу Райгородок (контрольована українською владою територія поблизу Слов'янська) до підконтрольного РФ Донецька.