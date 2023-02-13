У Росії заявили, що будують 200-кілометровий водогін на окупований Донбас, - ЗМІ
Фахівці міністерства оборони Росії будують систему водопроводу, яка з'єднає прикордонну Ростовську область з тимчасово окупованим Донбасом
Про це з посиланням на ТАСС пише Reuters.
Проєкт планують завершити протягом кількох найближчих місяців, він матиме потужність для транспортування 300 тисяч кубометрів води на день і включатиме дві 200-кілометрові лінії, йдеться в повідомленні. На будівництві задіяні понад 2600 фахівців міністерства оборони Росії та понад тисячу одиниць техніки.
Спорудження пройде з території Росії та до каналу Сіверський Донець – Донбас, яке тягнеться від селища міського типу Райгородок (контрольована українською владою територія поблизу Слов'янська) до підконтрольного РФ Донецька.
- Президент РФ Путін наказав до березня окупувати Донецьку та Луганську області в їхніх адміністративних межах.
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