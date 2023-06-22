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Війна з Росією: хроніка
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У росіян залишилась одна дорога через Армянськ, яка з'єднує Крим з окупованою територією України, - військовий аналітик Гетьман

22 червня, 2023 четвер
21:52
Війна з Росією Вибух в Чонгарі

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман вважає, що невдовзі Крим опиниться під вогневим контролем ЗСУ

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Україна має завдання відрізати та зробити неможливим постачання з Криму. У росіян залишилась одна дорога через Армянськ. Вважаю, що росіяни вже не планують підривати аміачний завод "Титан".  Якщо вони його підірвуть, то окупанти сами себе відріжуть від можливості виходити та заходити в Крим. Коли ЗСУ вийдуть на узбережжя Азовського моря, тоді ми відріжемо Крим по суходолу від материкової частини РФ. І тоді вже в Крим нічого не можна буде завозити", - пояснив Гетьман. 

За словами військового аналітика, Крим опиниться в оточеному стані під вогневим контролем ЗСУ.

"Після вдалих дій ЗСУ в Криму залишиться тільки Керченський міст й десантні кораблі, які вони перетворюють на вантажні й транспортні. Але зброєю, яка в нас є, ми зможемо притопити ті кораблі. Ситуація для росіян є критичною. Крим опиниться в оточеному стані. І тільки морем можливо буде щось підвозити, але це не дасть можливості підживлювати ті сили, які там перебувають. Увесь Крим буде під нашим вогневим контролем", - підкреслив Гетьман. 

  • У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. Росіяни звинувачують у цьому Україну



 

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