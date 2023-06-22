Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Україна має завдання відрізати та зробити неможливим постачання з Криму. У росіян залишилась одна дорога через Армянськ. Вважаю, що росіяни вже не планують підривати аміачний завод "Титан". Якщо вони його підірвуть, то окупанти сами себе відріжуть від можливості виходити та заходити в Крим. Коли ЗСУ вийдуть на узбережжя Азовського моря, тоді ми відріжемо Крим по суходолу від материкової частини РФ. І тоді вже в Крим нічого не можна буде завозити", - пояснив Гетьман.

За словами військового аналітика, Крим опиниться в оточеному стані під вогневим контролем ЗСУ.

"Після вдалих дій ЗСУ в Криму залишиться тільки Керченський міст й десантні кораблі, які вони перетворюють на вантажні й транспортні. Але зброєю, яка в нас є, ми зможемо притопити ті кораблі. Ситуація для росіян є критичною. Крим опиниться в оточеному стані. І тільки морем можливо буде щось підвозити, але це не дасть можливості підживлювати ті сили, які там перебувають. Увесь Крим буде під нашим вогневим контролем", - підкреслив Гетьман.

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. Росіяни звинувачують у цьому Україну





