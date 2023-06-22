У росіян залишилась одна дорога через Армянськ, яка з'єднує Крим з окупованою територією України, - військовий аналітик Гетьман
Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман вважає, що невдовзі Крим опиниться під вогневим контролем ЗСУ
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Україна має завдання відрізати та зробити неможливим постачання з Криму. У росіян залишилась одна дорога через Армянськ. Вважаю, що росіяни вже не планують підривати аміачний завод "Титан". Якщо вони його підірвуть, то окупанти сами себе відріжуть від можливості виходити та заходити в Крим. Коли ЗСУ вийдуть на узбережжя Азовського моря, тоді ми відріжемо Крим по суходолу від материкової частини РФ. І тоді вже в Крим нічого не можна буде завозити", - пояснив Гетьман.
За словами військового аналітика, Крим опиниться в оточеному стані під вогневим контролем ЗСУ.
"Після вдалих дій ЗСУ в Криму залишиться тільки Керченський міст й десантні кораблі, які вони перетворюють на вантажні й транспортні. Але зброєю, яка в нас є, ми зможемо притопити ті кораблі. Ситуація для росіян є критичною. Крим опиниться в оточеному стані. І тільки морем можливо буде щось підвозити, але це не дасть можливості підживлювати ті сили, які там перебувають. Увесь Крим буде під нашим вогневим контролем", - підкреслив Гетьман.
- У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. Росіяни звинувачують у цьому Україну
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.66
Купівля 36.66Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе