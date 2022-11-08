У російському Санкт-Петербурзі лунала сирена

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Повідомляється, що сирена звучить у місті у зв'язку із перевіркою системи оповіщення.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах жителі скаржаться, що раніше під час тестування сирена звучала набагато тихіше.

У Москві 20 липня відбулася перевірка системи оповіщення населення та пролунали сирени.

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