У російському Санкт-Петербурзі лунала сирена
Вранці 8 листопада у російському Санкт-Петербурзі включили сирену
Про це повідомляє російське видання "Медуза".
Повідомляється, що сирена звучить у місті у зв'язку із перевіркою системи оповіщення.
Тим часом у місцевих Telegram-каналах жителі скаржаться, що раніше під час тестування сирена звучала набагато тихіше.
- У Москві 20 липня відбулася перевірка системи оповіщення населення та пролунали сирени.
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