У Ростові-на-Дону сталася пожежа в будівлі обласного управління прикордонної служби ФСБ, - росЗМІ
16 березня в росЗМІ повідомили про пожежу в будівлі обласного управління прикордонної служби ФСБ, що в Ростові-на-Дону
Про це пишуть російські медіа ТАСС та "Царьград".
У четвер у будівлі прикордонного управління ФСБ у Ростовській області в Ростові-на-Дону сталася масштабна пожежа, підрозділи МНС виїхали на місце.
"Підрозділи виїхали на Сиверса, 20. Інформація уточнюється", - повідомили в прес-службі регіонального ГУ МНС.
Кореспондент "Царьграду" ствердив, що жителі міста, які стали свідками події, повідомляють, що перед тим, як із будівлі повалив дим, вони чули звуки, схожі на вибух.
"За інформацією джерела, горять складські приміщення відомства. На території відомства відбувається детонація боєприпасів, є загроза обвалення конструкцій. Йде евакуація особового складу. Уточнюється, що площа пожежі становить 800 квадратних метрів", - поінформувало російське медіа.
- Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області ствердив, що в ніч на 16 березня ППО над регіоном збила 2 ракети, унаслідок у Бєлгороді чого пошкоджено фасади адмінбудівель та будинків.
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