У Рубіжному окупанти захопили найкраще на Луганщині інфекційне відділення, - Денісова

Про це інформує уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова.

Омбудсмен пише, що на телеканалах РФ з'явилися відео, на яких окупанти нібито облаштували у Рубіжному лікарню. Утім вона "випадково" виявилася заповненою сучасним обладнанням.



"Наразі у відділенні лікарні, яке Україні протягом останніх років допомагали розбудовувати міжнародні організації, мародери демонтують обладнання аби вивезти його в Росії", – пише уповноважена Верховної Ради України з прав людини.



Денiсова додає, такі злочини РФ тягнуть за собою серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та мають відшкодовуватися.



"Розкрадання заборонено відповідно до статті 28 IV Гаазької Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та статті 33 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Крім того, розкрадання є воєнним злочином, який передбачений статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.



Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень РФ прав людини в Україні", – просить Людмила Денiсова.

Супутник зафіксував, як ЗСУ зірвали переправу росіян через Сіверський Донець на Луганщині.

На Луганщині 11 травня окупанти 26 разів обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське, Врубівку, Комишуваху й Тошківку, пошкодили 24 будинки, авто з гумвантажем.

Також 11 травня стало відомо, що армія РФ намагається підступитися до Сєвєродонецька, захопити повністю Рубіжне та взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут. Очільник області нагадав, що нині евакуація неможлива через часті обстріли населених пунктів.

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