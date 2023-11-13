Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Румунії відкрився навчальний центр, де українські пілоти опановуватимуть F-16

У Румунії відкрився навчальний центр, де українські пілоти опановуватимуть F-16

13 листопада, 2023 понедiлок
11:02
Світ F-16

13 листопада відкрився навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті, що за 150 км на схід від Бухареста. Там українців навчатимуть пілотування F-16

Центр офіційно відкрили міністри оборони Румунії та Нідерландів Анджел Тилвар і Кайса Оллонгрен, передає DW.

Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п'ять F-16 влада Нідерландів відправила до Румунії тиждень тому.

Компанія Lockheed - виробник F-16 - забезпечує на навчаннях інструкторів і технічний персонал. За попередніми оцінками, підготовка пілотів займе щонайменше пів року.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

Читайте також: Данія навесні передасть Україні F-16: як літаки змінять баланс сил у нашому небі

Україна
Румунія
Читайте також:
Рустем Умєров і Ллойд Остін
12 листопада, 2023 неділя
Умєров заявив, що РФ атакувала Київ балістикою у той час, коли він розмовляв з міністром оборони США
на фото: Джо Байден в Києві
11 листопада, 2023 субота
Для Байдена Україна є абсолютним ядром його нинішніх поглядів на національну безпеку США, - Брайза
ЗСУ, українські військові
12 листопада, 2023 неділя
"Хто в окопі, хто в ресторані". У Києві, Полтаві та Запоріжжі родички військових вимагають демобілізації тих, хто служить півтора року
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.17
    Купівля 37.17
    Продаж 37.73
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
13 листопада
11:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Іран називають прямою загрозою для Європи, а росіяни готуються до атак на інфраструктуру України. Акценти світових ЗМІ 13 листопада
11:15
росія мобілізація орки окупанти
Пропагандистські держагентства РФ повідомили про перегрупування військ на Херсонщині: міноборони Росії назвало це провокацією
10:48
Коронавірус
COVID-19: у МОЗ розповіли, чи можуть в Україні запровадити карантин під час війни
10:36
Анонс
SUP IT Day
Спілка українських підприємців проведе форум на тему цифровізації та ролі ІТ у обороноздатності країни
10:26
гепатит
Гепатит А в Україні: у МОЗ назвали ймовірні причини спалаху хвороби на Вінниччині
10:11
Чорноморський флот РФ
"Ворог зіштовхнувся з проблемою": ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 листопада: яка вартість євро і долара
10:06
Ексклюзив
Сергій Згурець
Інтенсивність бойових дій достатньо висока: Згурець про ситуацію на фронті
10:05
OPINION
Олексій Петров
Щоб зрозуміти, чим країна платить за популізм, зайдіть на цвинтар
09:58
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пісторіус підтвердив намір Німеччини подвоїти підтримку України
09:50
Гора Етна, найактивніший вулкан Європи, Італія, 13 серпня 2023 р.
На Сицилії почалося виверження вулкана Етна
09:43
забрудненість повітря в Делі
Столицю Індії накрив токсичний туман через використання феєрверків попри заборону
09:23
Українські війська досягли певного успіху на лівобережжі Херсонщини, - ISW
09:00
літак
Росіяни перекидають мобілізованих до Ростова цивільними літаками, – ЦНС
08:57
Дональд Трамп
"Це було б схоже на Путіна": конгресмен Раскін про можливий другий термін Трампа
08:29
Польща розгорнула новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю
Польща розгорнула новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю
08:16
Прапор США
Кандидат у президенти США, який пропонував знищити армію РФ "наскільки можливо", знявся з перегонів
08:07
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 5 танків, 10 артсистем і 800 солдатів, - Генштаб
08:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Лють теж має бути креативною. У Дрездені продають "ресторанчик Путіна"
08:02
Доброволець з Грузії Іраклі Курцікідзе
На війні в Україні загинув доброволець із Грузії
07:42
КНДР
КНДР має стосунок до війни Росії проти України, - президент Південної Кореї
07:22
сектор Гази
Палестинський чиновник заявив, що ХАМАС призупиняє перемовини про звільнення заручників, - Reuters
06:57
VPN-сервіс
Росія планує блокувати VPN-сервіси, аби посилити контроль над російським інформаційним простором, - ISW
06:16
Франція
У Франції понад 182 тис. людей вийшли на марші проти антисемітизму
00:35
Голодомор
Американський штат Вайомінг визнав Голодомор геноцидом українського народу
00:23
ДТП
На Вінниччині внаслідок ДТП загинула людина, серед постраждалих є діти
2023, неділя
12 листопада
23:55
Ґрета Тунберг
В Амстердамі зірвали виступ Грети Тунберг та заявили про її нібито пропалестинську активність
23:45
OPINION
Микола Княжицький
Стаття Залужного була написана раніше
23:31
Андрій Єрмак
Єрмак разом з українською делегацією прибув до США
23:03
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
Салліван: Байден хоче відновити військові зв’язки з Китаєм
22:46
Ізраїль танк
Ізраїль атакував кілька об'єктів "Хезболли" в Лівані
22:30
Музей історії Києва встановив меморіальну дошку "видатному киянину Михаїлу Булгакову"
У Києві музей Булгакова можуть позбавити статусу пам'ятки національного значення
22:15
Оновлено
Олександр Сваток та Микола Матвієнко (праворуч)
УПЛ: "Дніпро-1" переміг "Шахтар" та захопив лідерство в чемпіонаті України
22:12
окупанти Бердянськ
На тимчасово окупованих територіях росіяни використовують мешканців, як живий щит, - мер Мелітополя
21:44
Олаф Шольц
Шольц виступив проти "негайного" припинення вогню в Газі
21:34
Чехія
У Чехії порушили 384 кримінальні справи через підтримку війни Росії проти України
21:32
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
"Схожа на зустріч очільників США та СРСР": професор Нью-Йоркського університету Айзенберг про переговори Байдена та Сі Цзіньпіна
21:15
"Ми їх виморозимо": в ЗСУ намагатимуться перебити шляхи постачання РФ
21:12
OPINION
Віталій Портников
Критичний грудень для ЗСУ від Макрона
20:55
Канада
У Монреалі вдруге за тиждень обстріляли єврейську школу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV