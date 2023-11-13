У Румунії відкрився навчальний центр, де українські пілоти опановуватимуть F-16
13 листопада відкрився навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті, що за 150 км на схід від Бухареста. Там українців навчатимуть пілотування F-16
Центр офіційно відкрили міністри оборони Румунії та Нідерландів Анджел Тилвар і Кайса Оллонгрен, передає DW.
Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п'ять F-16 влада Нідерландів відправила до Румунії тиждень тому.
Компанія Lockheed - виробник F-16 - забезпечує на навчаннях інструкторів і технічний персонал. За попередніми оцінками, підготовка пілотів займе щонайменше пів року.
Винищувачі F-16 для України: що відомо
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.
У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.
11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.
26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.
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