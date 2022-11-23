У Саудівській Аравії оголосили вихідний після перемоги над Аргентиною на ЧС-2022

Про це повідомляє твіттер Саудівського інформаційного агентства.

Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд розпорядився, щоб 23 листопада був вихідним — на честь перемоги над Аргентиною (2:1)

Усі працівники державного та приватного секторів економіки отримають відпочинок. Це стосується студентів та учнів всіх освітніх рівнів.

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