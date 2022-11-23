У Саудівській Аравії оголосили вихідний після перемоги над Аргентиною на ЧС-2022
На честь перемоги над Аргентиною на ЧС-2022, сьогодні, 23 листопада, у Саудівській Аравії запроваджено вихідний день
Про це повідомляє твіттер Саудівського інформаційного агентства.
Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд розпорядився, щоб 23 листопада був вихідним — на честь перемоги над Аргентиною (2:1)
Усі працівники державного та приватного секторів економіки отримають відпочинок. Це стосується студентів та учнів всіх освітніх рівнів.
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21 листопада збірна Англії розтрощила Іран з рахунком 6:2. Також у понеділок Нідерланди переграли Сенегал - 2:0, а Уельс зіграв внічию зі США - 1:1.
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22 листопада збірна Аргентини програла Саудівській Аравії. Збірна Данії зіграла внічию з Тунісом. Польща і Мексика зіграли внічию, а Франція розгромила Австралію.
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