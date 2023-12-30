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У Сербії на 34 дільницях проводять перевибори

30 грудня, 2023 субота
14:30
Світ Сербія

У Сербії у суботу, 30 грудня, на 34 виборчих дільницях проходять повторні вибори депутатів парламенту Сербії: минулі результати анулювали через виявлені порушення

Про це інформує сербська державна телерадіокомпанія PTC.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і працюватимуть до 20:00. Загалом повторно проголосувати зможуть 19 543 виборці. 

Повторні вибори відбуваються на дільницях, де не вдалося встановити результати голосування на виборах, що відбулися 17 грудня, а також на дільницях, де результати голосування були анульовані через виявлені порушення.

Крім того, перевибори сьогодні проходять на трьох дільницях у Белграді: виборці обирають депутатів міської асамблеї. Всього на цих дільницях зареєстровано 4629 людей. 

Що відомо про протести у Сербії 

17 грудня у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Сербська прогресивна партія чинного президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу, однак опозиція заявила про порушення та фальсифікацію голосування.

18 грудня міжнародна моніторингова місія заявила, що керівна в Сербії Сербська прогресивна партія (SNS) несправедливо перемогла на позачергових парламентських виборах через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Олександра Вучича та підкуп виборців.

Того ж дня у Белграді зібрались тисячі прихильників руху "Сербія проти насильства", які протестували проти фальсифікацій на виборах у сербській столиці

Увечері неділі, 24 грудня, у Белграді представники опозиції з виборчого списку "Сербія проти насильства" почали вимагати анулювати результати виборів на всіх рівнях.

Пізніше сербська служба "Радіо Свободи" повідомила, що зачинений вхід до будівлі міської ради Белграду був зламаний, а правоохоронці використали проти учасників протесту сльозогінний газ. У прямій трансляції з місця подій від телеканалу N1 можна було побачити, як поліція застосувала сльозогінний газ, зокрема, проти чинних депутатів від опозиції.

У зв'язку зі спробою протестувальників увірватися до міськради Белграду президент Александр Вучич звернувся зі зверненням, пише RTS.За його словами, ніякої революції не відбудеться, а держава достатньо сильна, щоб захистити демократію і державу, і що "головорізи будуть заарештовані".

Під час протестів опозиції в Белграді ввечері в неділю, 24 грудня, постраждали семеро поліцейських.

25 грудня сербські протестувальники провели шестигодинну блокаду руху в Белграді.

Згодом Вища прокуратура Сербії висунула звинувачення протестувальникам, які виступали проти результатів парламентських та місцевих виборів, у спробі насильницької зміни конституційного ладу. 

вибори
Сербія
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