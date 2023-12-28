Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Прокуратура Сербії звинуватила протестувальників у спробі конституційного перевороту

Прокуратура Сербії звинуватила протестувальників у спробі конституційного перевороту

28 грудня, 2023 четвер
06:15
Світ Опозиція штурмує міськраду Белграду (Сербія). Вечір 24 грудня 2023 року

Вища прокуратура Сербії висунула звинувачення протестувальникам, які виступали проти результатів парламентських та місцевих виборів, у спробі насильницької зміни конституційного ладу

Про це пише Balkan Insight.

"Прокуратура інкримінує їм злочин, спрямований на насильницьку зміну конституційного ладу, окрім насильницької поведінки на публічному заході. Покарання за ці злочини може становити від шести місяців до п'яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 7 людей визнали свою провину. Крім цього, прокуратура запропонувала додаткове затримання для 11 підозрюваних, щоб вони не повторили те саме правопорушення протягом короткого періоду часу.

Натомість з цих 11 людей Вищий суд у Белграді вирішив залишити 4 підозрюваних під вартою максимум на 30 днів, 5 - під домашній арешт без електронного нагляду, а одну особу було звільнено.

Повідомляється, що вони домовилися про умовний термін ув'язнення на шість місяців із випробувальним терміном на два роки, а також нарахували штраф у розмірі 20 000 динарів (170 євро) і 10 000 динарів (85 євро).

Що відомо про протести у Сербії 

17 грудня у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Сербська прогресивна партія чинного президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу, однак опозиція заявила про порушення та фальсифікацію голосування.

18 грудня міжнародна моніторингова місія заявила, що керівна в Сербії Сербська прогресивна партія (SNS) несправедливо перемогла на позачергових парламентських виборах через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Олександра Вучича та підкуп виборців.

У Белграді 18 грудня зібрались тисячі прихильників руху "Сербія проти насильства", які протестують проти фальсифікацій на виборах у сербській столиці

Увечері неділі, 24 грудня, у Белграді представники опозиції з виборчого списку "Сербія проти насильства" почали вимагати анулювати результати виборів на всіх рівнях.

Пізніше сербська служба "Радіо Свободи" повідомила, що зачинений вхід до будівлі міської ради Белграду був зламаний, а правоохоронці використали проти учасників протесту сльозогінний газ.

У прямій трансляції з місця подій від телеканалу N1 можна було побачити, як поліція застосувала сльозогінний газ, зокрема, проти чинних депутатів від опозиції.

У зв'язку зі спробою протестувальників увірватися до міськради Белграду президент Александр Вучич звернувся зі зверненням, пише RTS.

За його словами, ніякої революції не відбудеться, а держава достатньо сильна, щоб захистити демократію і державу, і що "головорізи будуть заарештовані".

Під час протестів опозиції в Белграді ввечері в неділю, 24 грудня, постраждали семеро поліцейських.

25 грудня сербські протестувальники провели шестигодинну блокаду руху в Белграді.

Сербія
акції протестів
Читайте також:
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
27 грудня, 2023 середа
Через удар по "Новочеркаську" у Феодосії 23 моряки отримали поранення, один загинув, - росЗМІ
27 грудня, 2023 середа
Удар РФ по залізничному вокзалу в Херсоні 27 грудня: загинув поліцейський, поранені 4 людини
Євстратій Зоря
Автор Тетяна Яворська
27 грудня, 2023 середа
330 років московський патріархат працював над тим, аби тримати в полоні українські душі – митрополит Євстратій Зоря
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 41.24
    Продаж 42.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 грудня
06:41
Бої тривають
РФ захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час літнього контрнаступу, - ISW
06:24
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
"Складають нові списки": Лубінець розповів, як РФ намагається приховати депортацію українських дітей
06:05
світ Австрія зброя
Помер творець пістолета Glock Гастон Глок
05:35
Кримський міст
Вибухи у Севастополі: окупанти перекривали Кримський міст
05:20
світ Росія транспорт авіаційний інцидент
У РФ пілоти Ан-24 пропустили аеропорт і сіли на кригу замерзлої річки
04:52
Дональд Туск
Керівник уряду Польщі Туск анонсував свій візит до Києва
04:24
Оновлено
обстріл, ППО
Росія ввечері та у ніч на 28 грудня атакувала Україну "шахедами"
04:10
Австрія
Австрія відкрила шлях Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
03:42
ЄС Єврокомісія Франція
У Франції помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор
03:14
на фото: зсув ґрунту
У Конго сильні зливи спричинили повінь та зсуви ґрунту: загинули близько 40 людей
01:50
Кім Чен Ин
Лідер КНДР наказав військовим прискорити підготовку до війни зі США
01:22
Папа Франциск
"Молімося за мученицьку Україну та за народи Палестини й Ізраїлю", - Папа Франциск
00:54
Мая Санду
Путін хоче використати молдаван, як гарматне м'ясо для війни в Україні, - Санду
00:26
Валерій Залужний
Залужний захистив дисертацію та став доктором філософії
2023, середа
27 грудня
23:58
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик забив, а "Челсі" переміг "Кристал Пелес" в АПЛ
23:50
Путін говорив Сі Цзіньпіну про щонайменше 5 років війни під час останньої зустрічі, - ЗМІ
23:34
метро
У метрополітені Києва є щонайменше 7 проблемних ділянок, - депутат Київради Вітренко
23:29
фейк
"Німці підтримують екстрадицію українських біженців": росіяни поширюють фейкове опитування
23:06
Керченський міст
У колоніях РФ перебувають 150 політв'язнів з Криму
23:00
Франція
Франція дзеркально відповіла Азербайджану і висилає дипломатів
23:00
Ексклюзив
мобілізація
"Метод батога є, а пряника чомусь немає": генерал-майор Кривонос про мобілізаційний законопроєкт
22:55
На фото: Шакіра
В Колумбії встановили пам’ятник Шакірі
22:45
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
США оголосили про допомогу Україні на $250 млн. Деталі
22:17
Дмитро Лубінець, омбудсман
Лубінець відреагував на мобілізаційний законопроєкт: є норми, які суперечать Конституції
22:04
на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра
"Не думаю, що це можливо", - глава МЗС Бразилії про арешт Путіна в разі його візиту до країни
21:59
Ексклюзив
Денис Шмигаль
Люди далекі від мобілізації 2014 й 2022 років писати відповідний закон не можуть, - генерал-майор Кривонос
21:43
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Законопроєкт про мобілізацію неконституційний, він не стане ефективним законом, - нардеп Княжицький
21:29
Вадим Новинський
"Харківобленерго" заявляє про спробу захоплення з боку проросійського олігарха Новинського
21:28
Україна збільшила виробництво артснарядів та створила власну систему ППО: підсумки року від міністра Камишіна
20:58
OPINION
Маріанна Єлейко
Взаємодія – одна із сильних сторін українського суспільства
20:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Інформаційна політика щодо мобілізації може призвести до непередбачуваних наслідків. Колонка Сергія Згурця
20:43
US Department of Defense
Повітряні сили заперечили інформацію Newsweek, що F-16 вже в Україні
20:38
Засідання Сейму Республіки Польща
У Польщі ухвалили рішення про ліквідацію державних ЗМІ
20:05
ЗСУ
Українські війська відбили 27 атак РФ на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:04
жіночий бронежилет
Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць
20:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Перемоги та зради 2023-го з території культури
19:44
книги
Держава почала виплачувати борги за програмами Українського інституту книги
19:42
Дональд Трамп
Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою усунути Трампа від праймеріз
19:26
Шмигаль
Шмигаль відповів, чи очікувати українцям підвищення ціни за електроенергію
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 672-го дня війни: в Росії через українських хакерів не працюють магазини та заправки, а Євросоюз планує обійти вето Угорщини для допомоги Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV