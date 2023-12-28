Прокуратура Сербії звинуватила протестувальників у спробі конституційного перевороту

Про це пише Balkan Insight.

"Прокуратура інкримінує їм злочин, спрямований на насильницьку зміну конституційного ладу, окрім насильницької поведінки на публічному заході. Покарання за ці злочини може становити від шести місяців до п'яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 7 людей визнали свою провину. Крім цього, прокуратура запропонувала додаткове затримання для 11 підозрюваних, щоб вони не повторили те саме правопорушення протягом короткого періоду часу.

Натомість з цих 11 людей Вищий суд у Белграді вирішив залишити 4 підозрюваних під вартою максимум на 30 днів, 5 - під домашній арешт без електронного нагляду, а одну особу було звільнено.

Повідомляється, що вони домовилися про умовний термін ув'язнення на шість місяців із випробувальним терміном на два роки, а також нарахували штраф у розмірі 20 000 динарів (170 євро) і 10 000 динарів (85 євро).

Що відомо про протести у Сербії

17 грудня у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Сербська прогресивна партія чинного президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу, однак опозиція заявила про порушення та фальсифікацію голосування.

18 грудня міжнародна моніторингова місія заявила, що керівна в Сербії Сербська прогресивна партія (SNS) несправедливо перемогла на позачергових парламентських виборах через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Олександра Вучича та підкуп виборців.

У Белграді 18 грудня зібрались тисячі прихильників руху "Сербія проти насильства", які протестують проти фальсифікацій на виборах у сербській столиці

Увечері неділі, 24 грудня, у Белграді представники опозиції з виборчого списку "Сербія проти насильства" почали вимагати анулювати результати виборів на всіх рівнях.

Пізніше сербська служба "Радіо Свободи" повідомила, що зачинений вхід до будівлі міської ради Белграду був зламаний, а правоохоронці використали проти учасників протесту сльозогінний газ.

У прямій трансляції з місця подій від телеканалу N1 можна було побачити, як поліція застосувала сльозогінний газ, зокрема, проти чинних депутатів від опозиції.

У зв'язку зі спробою протестувальників увірватися до міськради Белграду президент Александр Вучич звернувся зі зверненням, пише RTS.

За його словами, ніякої революції не відбудеться, а держава достатньо сильна, щоб захистити демократію і державу, і що "головорізи будуть заарештовані".

Під час протестів опозиції в Белграді ввечері в неділю, 24 грудня, постраждали семеро поліцейських.

25 грудня сербські протестувальники провели шестигодинну блокаду руху в Белграді.