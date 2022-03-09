У Сєвєродонецьку окупанти за добу зруйнували 63 будинки, виявлено тіла 10 загиблих
Російські війська за останню добу завдали три масштабні удари по місту Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті обстрілів загинуло 10 осіб
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він розповів, що за добу окупанти зруйнували частково та повністю 63 житлових будинки. Вже сьогодні зранку, 9 березня, загарбники вели обстріл житлового кварталу між шосе Будівельників та вулицею Курчатова. Вчора ворожі снаряди потрапили в дитячий садок, магазини та автомобіль швидкої допомоги.
"Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни... Людей охоплює страх, на що і розраховують росіяни, які намагаються нас зламати. Зламати на фронті вони не в змозі, тому зриваються на звичайних громадянах та їх домівках. Знайдені тіла десятьох загиблих, поранення отримали дев’ятеро осіб. Одну жінку росіяни вбили у Міжнародний жіночий день на вулиці 8 березня в Сєвєродонецьку", – йдеться в повідомленні очільника.
Також він повідомив, що окупанти атакували Лисичанськ та Рубіжне, в наслідок чого двоє людей загинули.
- Нагадаємо, унаслідок російських авіаударів 8 березня у Малині Житомирської області загинуло 5 людей, у селі Дінець на Харківщині - дві людини.
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