У Сеймі Латвії запропонували заборонити видачу віз росіянам у країни ЄС
Голова міжнародного комітету Сейму Латвії Ріхард Колс запропонував заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ до країн ЄС за чергову агресію проти України
Про це повідомляє Neatkarīgā Rīta Avīze.
За його словами, нові санкції однозначно будуть спрямовані на фінансово-економічний сектор Росії, а також на трансфер технологій. Проте він вважає, що обмеження мають бути введені проти всіх громадян Росії.
"Треба розуміти, що російське суспільство дуже підтримує політику Кремля. Її підтримують понад 70% населення, які вважають, що НАТО є агресором і ескалатором ситуації, і тому Росія має повне право і навіть зобов’язана вжити заходів у відповідь. Якщо така позиція широкого загалу в Росії, то це не сходиться з тим, що вони збираються відпочивати в агресивних країнах", - заявив Колс.
Він також наголосив, що це серйозне випробування для Євросоюзу, який цього разу повинен запровадити санкції проти Росії якомога швидше.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії, також санкції ввела Велика Британія. У вівторок президент США Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР". Також санкції проти Москви ввела Австралія, Японія та Канада.
- 23 лютого Верховна Рада проголосувала за запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії й Ради Федерації через визнання РФ "Л/ДНР".
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