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У Сеймі Латвії запропонували заборонити видачу віз росіянам у країни ЄС

23 лютого, 2022 середа
13:56
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Голова міжнародного комітету Сейму Латвії Ріхард Колс запропонував заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ до країн ЄС за чергову агресію проти України

Про це повідомляє Neatkarīgā Rīta Avīze.

За його словами, нові санкції однозначно будуть спрямовані на фінансово-економічний сектор Росії, а також на трансфер технологій. Проте він вважає, що обмеження мають бути введені проти всіх громадян Росії.

"Треба розуміти, що російське суспільство дуже підтримує політику Кремля. Її підтримують понад 70% населення, які вважають, що НАТО є агресором і ескалатором ситуації, і тому Росія має повне право і навіть зобов’язана вжити заходів у відповідь. Якщо така позиція широкого загалу в Росії, то це не сходиться з тим, що вони збираються відпочивати в агресивних країнах", - заявив Колс.

Він також наголосив, що це серйозне випробування для Євросоюзу, який цього разу повинен запровадити санкції проти Росії якомога швидше.
 


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Латвія
санкції проти Росії
війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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