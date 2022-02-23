У Сеймі Латвії запропонували заборонити видачу віз росіянам у країни ЄС

Про це повідомляє Neatkarīgā Rīta Avīze.



За його словами, нові санкції однозначно будуть спрямовані на фінансово-економічний сектор Росії, а також на трансфер технологій. Проте він вважає, що обмеження мають бути введені проти всіх громадян Росії.



"Треба розуміти, що російське суспільство дуже підтримує політику Кремля. Її підтримують понад 70% населення, які вважають, що НАТО є агресором і ескалатором ситуації, і тому Росія має повне право і навіть зобов’язана вжити заходів у відповідь. Якщо така позиція широкого загалу в Росії, то це не сходиться з тим, що вони збираються відпочивати в агресивних країнах", - заявив Колс.



Він також наголосив, що це серйозне випробування для Євросоюзу, який цього разу повинен запровадити санкції проти Росії якомога швидше.

