У шотландському місті відремонтують 500 будинків для українських біженців

Про це повідомляє STV.

"Ці інвестиції дадуть людям, переміщеним в результаті війни в Україні, шанс переселитися в наше місто і стати частиною нашої спільноти. Ми надаємо дім у прямому розумінні цього слова. Абердін став притулком, де сім'ї та окремі особи можуть відновити своє життя", - відзначила місцева чиновниця Міранда Редлі.

На ремонт старих будівель, які виділять українським біженцям місцева влада витратить 6,15 мільйона фунтів стерлінгів. Зазначається, що програма реконструкції житла в Абердіні є частиною спільних зусиль щодо розміщення людей, переміщених внаслідок війни в Україні.

Мета полягає в тому, щоб забезпечити доступ до довгострокового житла та зменшити залежність від короткострокового розміщення.

Відомо, що місто Абердін - третє за величиною в Шотландії. Це портове місто, відоме будинками із сірого граніту та старовинною архітектурою.

У кінці липня Шотландія почала приймати українських біженців на круїзному лайнері MS Victoria, що пришвартувався біля Единбурга.

1 вересня ЗМІ повідомили, що у Шотландії для розселення біженців з України підготували вже другий круїзний лайнер, який разом із MS Victoria буде використовуватися для тимчасового розселення українських біженців.

1 листопада міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що українські біженці, які повернулися з Євросоюзу додому, можуть знову поїхати в ЄС на зиму. Чеський міністр наголосив, що до Європейського Союзу з початком повномасштабної війни Росії в Україні прибуло близько 4,3 млн біженців з нашої країни. Пʼята частина - вже повернулася додому.

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