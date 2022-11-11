У шотландському місті відремонтують 500 будинків для українських біженців
У шотландському місті Абердін влада відремонтує 500 порожніх муніципальних будівель, щоб поселити в них українських біженців
Про це повідомляє STV.
"Ці інвестиції дадуть людям, переміщеним в результаті війни в Україні, шанс переселитися в наше місто і стати частиною нашої спільноти. Ми надаємо дім у прямому розумінні цього слова. Абердін став притулком, де сім'ї та окремі особи можуть відновити своє життя", - відзначила місцева чиновниця Міранда Редлі.
На ремонт старих будівель, які виділять українським біженцям місцева влада витратить 6,15 мільйона фунтів стерлінгів. Зазначається, що програма реконструкції житла в Абердіні є частиною спільних зусиль щодо розміщення людей, переміщених внаслідок війни в Україні.
Мета полягає в тому, щоб забезпечити доступ до довгострокового житла та зменшити залежність від короткострокового розміщення.
Відомо, що місто Абердін - третє за величиною в Шотландії. Це портове місто, відоме будинками із сірого граніту та старовинною архітектурою.
- У кінці липня Шотландія почала приймати українських біженців на круїзному лайнері MS Victoria, що пришвартувався біля Единбурга.
- 1 вересня ЗМІ повідомили, що у Шотландії для розселення біженців з України підготували вже другий круїзний лайнер, який разом із MS Victoria буде використовуватися для тимчасового розселення українських біженців.
- 1 листопада міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що українські біженці, які повернулися з Євросоюзу додому, можуть знову поїхати в ЄС на зиму. Чеський міністр наголосив, що до Європейського Союзу з початком повномасштабної війни Росії в Україні прибуло близько 4,3 млн біженців з нашої країни. Пʼята частина - вже повернулася додому.
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