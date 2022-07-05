У Швеції та Фінляндії не буде баз НАТО, - заступник генсека Альянсу

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Ми не передбачаємо додаткової присутності в цих двох країнах, вони мають грізні національні сили. Вони здатні захищатися", - сказав він.

Джоане додав, що Альянс наразі не планує розміщувати бази у Швеції та Фінляндії, оскільки ці країни є "вкрай зрілими у військовому та стратегічному плані".

Він висловив сподівання, що процес ратифікації угоди про приєднання двох скандинавських країн до НАТО "буде завершено найближчим часом".

"Немало держав уже почали цей процес, я думаю, що ратифікація піде швидко".

5 липня Канада ратифікувала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

5 липня Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.

Фінляндія та Швеція подали заявку на вступ до Альянсу усього місяць тому. 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.

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