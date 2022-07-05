У Швеції та Фінляндії не буде баз НАТО, - заступник генсека Альянсу
Плани Північноатлантичного Альянсу не передбачають посилення військової присутності у Швеції та Фінляндії після того, як вони стануть членами НАТО
Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.
"Ми не передбачаємо додаткової присутності в цих двох країнах, вони мають грізні національні сили. Вони здатні захищатися", - сказав він.
Джоане додав, що Альянс наразі не планує розміщувати бази у Швеції та Фінляндії, оскільки ці країни є "вкрай зрілими у військовому та стратегічному плані".
Він висловив сподівання, що процес ратифікації угоди про приєднання двох скандинавських країн до НАТО "буде завершено найближчим часом".
"Немало держав уже почали цей процес, я думаю, що ратифікація піде швидко".
- 5 липня Канада ратифікувала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
- 5 липня Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.
- Фінляндія та Швеція подали заявку на вступ до Альянсу усього місяць тому. 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.05
-
EUR
Купівля 35.24Продаж 36.44
- Актуальне
- Важливе