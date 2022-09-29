Про це повідомляє Сибір.Реалії.

У столиці Туви Кизилі на площі Арата пройшла жіноча акція під лозунгами "Ні геноциду!" та "Ні мобілізації!". Акція була перервана співробітниками поліції через п'ять хвилин після початку. Всього затримано 20 жінок.

За інформацією ЗМІ, у учасниць беруть відбитки пальців та переписують дані.