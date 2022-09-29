У Сибіру протестували проти мобілізації: за п’ять хвилин затримали 20 жінок
У російській Туві пройшов мітинг проти "часткової" мобілізації, поліцейські за 5 хвилин затримали близько 20 жінок
Про це повідомляє Сибір.Реалії.
У столиці Туви Кизилі на площі Арата пройшла жіноча акція під лозунгами "Ні геноциду!" та "Ні мобілізації!". Акція була перервана співробітниками поліції через п'ять хвилин після початку. Всього затримано 20 жінок.
За інформацією ЗМІ, у учасниць беруть відбитки пальців та переписують дані.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.
- Мер Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку негайно евакуюватися з міста, оскільки окупанти будуть відправляти їх на війну з Україною.
- 22 вересня стало відомо, що на Херсонщині та Запоріжжі закликають жителів окупованих територій евакуюватися у зв'язку з небезпекою проведення армією РФ мобілізації населення на війну проти України.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.75
Купівля 40.75Продаж 41.69
-
EUR
Купівля 39.11Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе