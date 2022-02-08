У січні 2022 року Фонд держмайна провів приватизаційних аукціонів на понад 440 млн грн
За січень 2022 року Фонд державного майна провів 17 успішних аукціонів на суму 440,96 млн грн
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
"У січні 2022 року Фондом держмайна проведено 17 успішних онлайн-аукціонів на суму 440,96 млн грн, а 286,03 млн грн вже надійшли до бюджету", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що результат успішних аукціонів у 42 рази перевершив показник січня минулого року. Зросла також і середня кількість учасників аукціонів – з 2 до 4.
Крім того, відбулося суттєве підвищення середнього показника зростання цін об’єктів приватизації на онлайн-аукціонах – у січні 2022 року цей показник становив 555,3%.
- Нагадаємо, що Фонд держмайна оголосив про проведення 5 приватизаційних онлайн-аукціонів спиртзаводів - вони відбудуться у період з 25 лютого по 4 березня із сумарною стартовою ціною всіх аукціонів у понад 140 млн грн.
- Крім того, оренда держмайна за результатами 2021 року принесла до скарбниці 1,62 млрд грн - це є рекордом з надходжень за всі роки незалежності України.
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