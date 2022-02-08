У січні 2022 року Фонд держмайна провів приватизаційних аукціонів на понад 440 млн грн

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.



"У січні 2022 року Фондом держмайна проведено 17 успішних онлайн-аукціонів на суму 440,96 млн грн, а 286,03 млн грн вже надійшли до бюджету", - йдеться у повідомленні.



Відомо, що результат успішних аукціонів у 42 рази перевершив показник січня минулого року. Зросла також і середня кількість учасників аукціонів – з 2 до 4.



Крім того, відбулося суттєве підвищення середнього показника зростання цін об’єктів приватизації на онлайн-аукціонах – у січні 2022 року цей показник становив 555,3%.

Нагадаємо, що Фонд держмайна оголосив про проведення 5 приватизаційних онлайн-аукціонів спиртзаводів - вони відбудуться у період з 25 лютого по 4 березня із сумарною стартовою ціною всіх аукціонів у понад 140 млн грн.

Крім того, оренда держмайна за результатами 2021 року принесла до скарбниці 1,62 млрд грн - це є рекордом з надходжень за всі роки незалежності України.

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