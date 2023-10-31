У Силах оборони пояснили, що ускладнює роботу ворожої авіації

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми намагаємось максимально використати погодні умови. Тобто штормове попередження в морі означає, що корабельне угруповання ворога буде не тільки затиснуте Силами оборони у районі, який росіяни позначили для себе як безпековий, а й не буде мати шансів з нього вистрибнути. Така погода не сприяє активності ворожої авіації над Чорним морем", - підкреслила Гуменюк.

За словами капітана 1-го рангу, потужні штормові вітри вздовж річки Дніпро ускладнюють роботу авіації противника, а також роботу ворожих розвідувальних і ударних БПЛА.

"Якщо аналізувати проведену вночі ударну операцію з боку росіян, ударно-дронову атаку, то ворог здивував нас. Лише 2 "шахеди" прорвалися через штормову погоду, яка не сприяла їхньому використанню", - додала Гуменюк.