У Силах оборони пояснили, що ускладнює роботу ворожої авіації
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що ЗСУ намагаються максимально використати погодні умови на свою користь
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми намагаємось максимально використати погодні умови. Тобто штормове попередження в морі означає, що корабельне угруповання ворога буде не тільки затиснуте Силами оборони у районі, який росіяни позначили для себе як безпековий, а й не буде мати шансів з нього вистрибнути. Така погода не сприяє активності ворожої авіації над Чорним морем", - підкреслила Гуменюк.
За словами капітана 1-го рангу, потужні штормові вітри вздовж річки Дніпро ускладнюють роботу авіації противника, а також роботу ворожих розвідувальних і ударних БПЛА.
"Якщо аналізувати проведену вночі ударну операцію з боку росіян, ударно-дронову атаку, то ворог здивував нас. Лише 2 "шахеди" прорвалися через штормову погоду, яка не сприяла їхньому використанню", - додала Гуменюк.
- У ніч на 31 жовтня Росія завдала комбінованого повітряного удару по території України, використовуючи тактичну авіацію, ракети та "шахеди". Ворог завдав ракетного удару по Полтавщині, а на Хмельниччині працювала ППО.
- Станом на 31 жовтня у Чорному морі чергують шість російських кораблів, а в Азовському – один. Ракетоносії перебувають у пунктах базування.
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