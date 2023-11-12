У Силах оборони розповіли про зменшення ворожих кораблів у Чорному морі
У Чорному морі перебуває один ворожий корабель. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу розповіла причину зменшення кораблів РФ у Чорному морі
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".
"Що стосується морів, які ближче до нас, нашого Азово-Чорноморського басейну, там спостерігається надзвичайно потужний шторм, який фахівці оцінюють до 6 балів. Навіть той один російський корабель, (який зараз перебуває у Чорному морі - ред.), безжалісно вигнаний в таку погоду. Це ще один спосіб довести, що окупанти про своїх не піклуються", - зазначила Гуменюк.
За її словами, зараз ракети-носії розосереджені і знаходяться, в тому числі, в кримських і новоросійських бухтах.
"Коли дозволяє погода, ворог намагається час від часу виводити, розгортати корабельне угруповання. Але останніми днями ми фіксуємо до 7 одиниць, це може бути пов'язано з тим, що вони передислоковуються і логістика не налагоджена таким чином, щоб тримати в акваторії Чорного моря велику кількість кораблів. Загальна обстановка, яка час від часу стає вибухонебезпечною для корабельного складу навіть в бухтах, не сприяє тому, щоб корабельне угруповання ворога було представлено так потужно і розгорнуто до 20 одиниць, як ми спостерігали раніше. Окупанти розуміють, що ці відстані для нас досяжні і не хочуть ризикувати", - повідомила Гуменюк.
У Середземному морі є ракетоносії, але ймовірно, Росія не запускатиме ракети, додала вона.
"Що стосується наявності, потужності в Середземному морі, там є ракетоносії. Але пуск ракети в такому випадку буде фіксуватися через повітряний простір, в тому числі, країн НАТО. Навряд чи РФ здатна до такого кроку та ризику", - додала Гуменюк.
- Російська армія має можливість одночасно запускати по території України до 56 крилатих ракет типу "Калібр".
- Станом на 12 листопада, у Чорному морі знаходиться один корабель флоту Російської Федерації. Про це повідомляють Військово-Морські Сили Збройних Сил.
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У Середземному морі чергують 2 російські кораблі: 1 з них носій крилатих ракет "Калібр".
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