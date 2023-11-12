У Силах оборони розповіли про зменшення ворожих кораблів у Чорному морі

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".

"Що стосується морів, які ближче до нас, нашого Азово-Чорноморського басейну, там спостерігається надзвичайно потужний шторм, який фахівці оцінюють до 6 балів. Навіть той один російський корабель, (який зараз перебуває у Чорному морі - ред.), безжалісно вигнаний в таку погоду. Це ще один спосіб довести, що окупанти про своїх не піклуються", - зазначила Гуменюк.

За її словами, зараз ракети-носії розосереджені і знаходяться, в тому числі, в кримських і новоросійських бухтах.

"Коли дозволяє погода, ворог намагається час від часу виводити, розгортати корабельне угруповання. Але останніми днями ми фіксуємо до 7 одиниць, це може бути пов'язано з тим, що вони передислоковуються і логістика не налагоджена таким чином, щоб тримати в акваторії Чорного моря велику кількість кораблів. Загальна обстановка, яка час від часу стає вибухонебезпечною для корабельного складу навіть в бухтах, не сприяє тому, щоб корабельне угруповання ворога було представлено так потужно і розгорнуто до 20 одиниць, як ми спостерігали раніше. Окупанти розуміють, що ці відстані для нас досяжні і не хочуть ризикувати", - повідомила Гуменюк.

У Середземному морі є ракетоносії, але ймовірно, Росія не запускатиме ракети, додала вона.

"Що стосується наявності, потужності в Середземному морі, там є ракетоносії. Але пуск ракети в такому випадку буде фіксуватися через повітряний простір, в тому числі, країн НАТО. Навряд чи РФ здатна до такого кроку та ризику", - додала Гуменюк.