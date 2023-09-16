У Силах оборони зазначили, що ворог цього дня досить цікаво розмістив корабельне угруповання

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"Треба об'єктивно оцінювати сили ворога, який ще має потужно розгорнуте корабельне угруповання в акваторії Чорного моря. Цього дня противник дуже цікаво перемістив великі десантні кораблі в Азовське море, зараз їх там чотири. А 13 одиниць залишилося у Чорному морі. Вони намагаються максимально розосереджуватися по акваторії та маневрувати", - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Наталя Гуменюк додала, що російські загарбники розуміють, що у пунктах базування їм спокою немає, бо досяжність для нашої зброї у Чорному морі поступово розширюється, тому окупанти тепер відчувають відсутність спокою і на відкритих просторах.