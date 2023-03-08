У сімферопольському СІЗО знайшли ще одного викраденого українця, – Кримська правозахисна група
У сімферопольському слідчому ізоляторі №2 знайшли ще одну людину, яку рашисти викрали на тимчасово загарбаній території материкової України
Про це інформує Кримська правозахисна група із посиланням на власні джерела.
"У СІЗО №2 Сімферополя, де знаходяться політичні вʼязні з півдня, знайшли ще одного викраденого українця", - пише відомство.
Повідомляється, що йдеться про жителя села Велика Кардашинка Голопристанського району на Херсонщині Геннадія Геннадійовича Ласінського, 1988 року народження.
Російські окупанти незаконно затримали чоловіка на Херсонщині та перевезли до сімферопольського слідчого ізолятора №2 наприкінці жовтня того року.
Правозахисники зазначають, за попередніми даними, рашисти інкримінують Ласінському порушення ст. 222 КК РФ - незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння великокаліберної вогнепальної зброї.
- 4 березня стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму загарбники надрукували пропагандистську газету "Кримська правда", яку місцеві мешканці відмовляються брати.
- Від колишнього викладача Білогірського технікуму Андрія Білозерова, якого загарбники звільнили за українські пісні, зараз вимагають оплатити адміністративні штрафи "за дискредитацію росармії".
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