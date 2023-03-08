Про це інформує Кримська правозахисна група із посиланням на власні джерела.

"У СІЗО №2 Сімферополя, де знаходяться політичні вʼязні з півдня, знайшли ще одного викраденого українця", - пише відомство.

Повідомляється, що йдеться про жителя села Велика Кардашинка Голопристанського району на Херсонщині Геннадія Геннадійовича Ласінського, 1988 року народження.

Російські окупанти незаконно затримали чоловіка на Херсонщині та перевезли до сімферопольського слідчого ізолятора №2 наприкінці жовтня того року.

Правозахисники зазначають, за попередніми даними, рашисти інкримінують Ласінському порушення ст. 222 КК РФ - незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння великокаліберної вогнепальної зброї.