У Сінгапурі стратили жінку за торгівлю героїном: вперше за 20 років
У п’ятницю в Сінгапурі вперше за майже два десятиліття стратили жінку – за торгівлю наркотиками п’ять років тому
Про це повідомляє BBC.
45-річна громадянка Сінгапуру Сарідеві Джамані була визнана винною у торгівлі 30 грамами героїну у 2018 році.
У Сінгапурі діють одні з найсуворіших законів щодо боротьби з наркотиками, які, на думку уряду, мають захищати суспільство.
Згідно із сінгапурським законодавством, смертна кара буде застосована до будь-якої особи, яку спіймають на торгівлі понад 500 грамами канабісу або 15 грамами героїну.
Сарідеві була засуджена до смертної кари 6 липня 2018 року, а у 2023 році пройшла "повну належну правову процедуру" відповідно до закону, йдеться у заяві Центрального бюро з боротьби з наркотиками Сінгапуру.
У жовтні минулого року Вищий суд міста відхилив апеляцію на її вирок, і петиція про президентське помилування теж виявилась безуспішною, повідомила влада.
- 1 листопада в одеському порту вилучили кокаїну на 24 млн грн, який привезли з Південної Америки.
- 24 листопада колумбійські військові вилучили в повстанців 10 тонн кокаїну на суму $300 млн.
- 18 квітня поліція в морі біля берегів Сицилії виявила 2 тонни кокаїну, а 16 травня в Італії виявили та конфіскували рекордну партію кокаїну вагою 2734 кг, яку переправляли з Еквадору до Вірменії через Грузію.
- У середині червня у порту Лондона правоохоронці виявили 1,6 тонни кокаїну вартістю понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів.
- 22 липня італійські правоохоронці вилучили рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни поблизу південного узбережжя Сицилії – її вартість 850 млн євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.02Продаж 42
- Актуальне
- Важливе