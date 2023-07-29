У Сінгапурі стратили жінку за торгівлю героїном: вперше за 20 років

Про це повідомляє BBC.

45-річна громадянка Сінгапуру Сарідеві Джамані була визнана винною у торгівлі 30 грамами героїну у 2018 році.

У Сінгапурі діють одні з найсуворіших законів щодо боротьби з наркотиками, які, на думку уряду, мають захищати суспільство.

Згідно із сінгапурським законодавством, смертна кара буде застосована до будь-якої особи, яку спіймають на торгівлі понад 500 грамами канабісу або 15 грамами героїну.

Сарідеві була засуджена до смертної кари 6 липня 2018 року, а у 2023 році пройшла "повну належну правову процедуру" відповідно до закону, йдеться у заяві Центрального бюро з боротьби з наркотиками Сінгапуру.

У жовтні минулого року Вищий суд міста відхилив апеляцію на її вирок, і петиція про президентське помилування теж виявилась безуспішною, повідомила влада.