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У Сирії зросла загроза прямого конфлікту американських та російських військових, - WSJ

18 червня, 2022 субота
07:21
Світ Сирія

Дії росіян у Сирії призводять до ризику їхнього прямого конфлікту з американськими військовими

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, деякі дії російських військ у Сирії загрожують прямим конфліктом між військовими США та Росії.

"Російські війська провели низку операцій проти очолюваної США коаліції в Сирії цього місяця, зокрема одну з них - цього тижня на базі в південній частині країни", - заявив американський військовий чиновник.

Він додав, що втрат внаслідок інциденту не зафіксовано, оскільки представників коаліції у момент завдання ударів на об'єкті не було. Крім того, російська сторона про свої плани попередньо повідомила американську по лінії зв'язку.

Проте, в американських військових колах такі дії викликають занепокоєння у зв'язку з тим, що прорахунок може перерости у ненавмисний конфлікт між американськими та російськими силами в Сирії. 

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Росія
Сирія
Пентагон
США
The Wall Street Journal
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