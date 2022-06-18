У Сирії зросла загроза прямого конфлікту американських та російських військових, - WSJ
Дії росіян у Сирії призводять до ризику їхнього прямого конфлікту з американськими військовими
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За інформацією джерел видання, деякі дії російських військ у Сирії загрожують прямим конфліктом між військовими США та Росії.
"Російські війська провели низку операцій проти очолюваної США коаліції в Сирії цього місяця, зокрема одну з них - цього тижня на базі в південній частині країни", - заявив американський військовий чиновник.
Він додав, що втрат внаслідок інциденту не зафіксовано, оскільки представників коаліції у момент завдання ударів на об'єкті не було. Крім того, російська сторона про свої плани попередньо повідомила американську по лінії зв'язку.
Проте, в американських військових колах такі дії викликають занепокоєння у зв'язку з тим, що прорахунок може перерости у ненавмисний конфлікт між американськими та російськими силами в Сирії.
- 30 травня газета NYT повідомила, що Росія пригрозила заблокувати єдиний гумкоридор у Сирії, щоб тиснути на Захід в питанні санкцій.
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