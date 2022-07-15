У США дозволили торгувати з Росією медобладнаннями, ліками й добривами

Про це повідомляє Європейська правда.

За генеральними ліцензіями Міністерства фінансів США торгівля з Росією окремими категоріями товарів не заборонена. Йдеться про сільськогосподарські товари, ліки й медичне обладнання.

"США не запроваджували санкцій щодо виробництва, виготовлення, продажу або транспортування сільськогосподарських товарів (зокрема й добрив), сільгоспобладнання та ліків, пов'язаних із Росією", - говориться у повідомленні.

У Мінфіні США повідомили, що заборони на російський експорт продукції сільського господарства та добрив не було.

Також, як зазначається у джерелі, США зареєстрували окрему ліцензію, за якою до 16 грудня можна здійснювати транзакції з групою компаній SEFE Securing Energy for Europe GmbH – колишньої дочірньої компанії російського "Газпрому" Gazprom Germania GmbH.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, заявив, що підтримки включення до санкційного списку російського Газпрому або Газпромбанку не буде.

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