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Головна Економіка У США дозволили торгувати з Росією медобладнаннями, ліками й добривами

У США дозволили торгувати з Росією медобладнаннями, ліками й добривами

15 липня, 2022 п'ятниця
10:10
Економіка Санкції

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки не запроваджувало санкцій щодо торгівлі ліками, добривами й медичним обладнанням, пов'язаними із Росією

Про це повідомляє Європейська правда.

За генеральними ліцензіями Міністерства фінансів США торгівля з Росією окремими категоріями товарів не заборонена. Йдеться про сільськогосподарські товари, ліки й медичне обладнання.

"США не запроваджували санкцій щодо виробництва, виготовлення, продажу або транспортування сільськогосподарських товарів (зокрема й добрив), сільгоспобладнання та ліків, пов'язаних із Росією", - говориться у повідомленні.

У Мінфіні США повідомили, що заборони на російський експорт продукції сільського господарства та добрив не було.

Також, як зазначається у джерелі, США зареєстрували окрему ліцензію, за якою до 16 грудня можна здійснювати транзакції з групою компаній SEFE Securing Energy for Europe GmbH – колишньої дочірньої компанії російського "Газпрому" Gazprom Germania GmbH.

  • Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, заявив, що підтримки включення до санкційного списку російського Газпрому або Газпромбанку не буде.

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