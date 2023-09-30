У США планують зняти фільм про затонулий батискаф "Титан"

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що продюсером стане актор Брайан Доббінс, відомий за стрічкою The Blackening.

Катастрофа, під час якої затонули всі 5 людей на борту субмарини після того, як судно втратило контакт із поверхнею та вибухнуло, стало міжнародною новиною ще в червні. Повідомляється, що фільм охоплюватиме "періоди до, під час і після п’ятиденної трагедії".

Співавтор фільму Джонатан Кізі сказав, що метою фільму є звинувачення "постійного 24/7 медіациклу, який засуджує і руйнує життя багатьох людей без належної правової процедури". Він додав: "Важлива лише правда. І світ завжди має право знати правду, а не непристойну приманку, яку нам запихають у горло ті, хто прагне своїх п’яти хвилин слави".

Що відомо про трагедію підводного човна "Титан"

18 червня на півночі Атлантичного океану зник підводний човен, який досліджував уламки "Титаніка". На борту було 5 туристів: Хеміш Гардінг, 58-річний британський бізнесмен і дослідник, Шахзада Давуд, 48 років, також британський бізнесмен, і його син Сулеман Давуд, 19 років, Поль-Анрі Наржоле, 77-річний французький дослідник, на прізвисько Містер Титанік, 61-річний Стоктон Раш, виконавчий директор OceanGate, фірми, що організовує такі занурення. У субмарині було кисню на 5 днів.

20 червня ірландський дослідник Рорі Голден, який був одним із членів екіпажу зниклого під час експедиції до уламків "Титаніка" батискафа, вийшов на звʼязок і написав, що з ним усе добре.

22 червня берегова охорона США повідомила, що виявила уламки батискафа "Титан" неподалік із затонулим "Титаніком". Уламки підводного апарату OceanGate свідчать про те, що стався спрямований усередину вибух, тобто через тиск води батискаф із людьми буквально стисло, як банку, за 487 метрів від місця аварії "Титаніка".

Цього ж дня компанія OceanGate повідомила про загибель всіх пасажирів екскурсійної субмарини до "Титаніка".

Режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон, який здійснив 33 занурення на затонулий лайнер, ще 11 років тому попереджав про небезпеку екскурсій на "Титанік". 23 червня він порівняв катастрофи лайнера "Титанік" та підводного апарату "Титан", який вирушив на екскурсію та зник.

25 червня Рада з безпеки на транспорті Канади розпочала власне розслідування щодо причин аварії батискафа "Титан", що прямував до затонулого "Титаніка", та щодо загибелі пасажирів субмарини.

26 червня берегова охорона США створила морську комісію з розслідування причин вибуху батискафа "Титан", почали збирати докази, зокрема, уламки з місця інциденту.

29 червня рятувальники підняли на берег уламки батискафа "Титан", який затонув в Атлантиці.

14 липня видання The Sun повідомило, що Кемерон отримав від одного зі стрімінгових сервісів пропозицію зняти серіал про затонулий підводний човен "Титан".

Режисер фільму "Титанік" Джеймс Кемерон у суботу, 15 липня, заявив, що не веде переговорів щодо знімання фільму про затонулий підводний човен.