У США розчаровані рішенням Росії щодо місії ОБСЄ на кордоні з Україною
У посольстві Сполучених Штатів Америки розчаровані ситуацією щодо відмови РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на кордоні України та РФ
Про це повідомляє посольство США в Києві.
"Ми дуже розчаровані сьогоднішнім рішенням Росії заблокувати поновлення мандату місії - ключового заходу щодо зміцнення довіри", - йдеться в повідомленні.
Також у посольстві висловили підтримку роботі голови прикордонної місії та її працівникам, які "працювали в Україні в дуже складних умовах".
- Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що не підтримуватиме продовження роботи місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.
- У МЗС України засудили намір Російської Федерації не продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні: "може спричинити ескалацію".
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