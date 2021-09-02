У США розчаровані рішенням Росії щодо місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Про це повідомляє посольство США в Києві.

"Ми дуже розчаровані сьогоднішнім рішенням Росії заблокувати поновлення мандату місії - ключового заходу щодо зміцнення довіри", - йдеться в повідомленні.

Також у посольстві висловили підтримку роботі голови прикордонної місії та її працівникам, які "працювали в Україні в дуже складних умовах".





Ми глибоко цінуємо роботу посла Варга та відданість працівників Місії прикордонного спостереження @OSCE в Україні, які працювали в дуже складних умовах. Ми дуже розчаровані сьогоднішнім рішенням Росії заблокувати поновлення мандату Місії - ключового заходу щодо зміцнення довіри. https://t.co/Ybv26APWTv — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 2, 2021

Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що не підтримуватиме продовження роботи місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.

У МЗС України засудили намір Російської Федерації не продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні: "може спричинити ескалацію".

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