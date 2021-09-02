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Головна війна з Росією У США розчаровані рішенням Росії щодо місії ОБСЄ на кордоні з Україною

У США розчаровані рішенням Росії щодо місії ОБСЄ на кордоні з Україною

2 вересня, 2021 четвер
18:34
війна з Росією посольство США

У посольстві Сполучених Штатів Америки розчаровані ситуацією щодо відмови РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на кордоні України та РФ

Про це повідомляє посольство США в Києві.

"Ми дуже розчаровані сьогоднішнім рішенням Росії заблокувати поновлення мандату місії - ключового заходу щодо зміцнення довіри", - йдеться в повідомленні.

Також у посольстві висловили підтримку роботі голови прикордонної місії та її працівникам, які "працювали в Україні в дуже складних умовах".

 

  • Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що не підтримуватиме продовження роботи місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.
  • У МЗС України засудили намір Російської Федерації не продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні: "може спричинити ескалацію".

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