У США схвалили новітній препарат для лікування раку

Його розроблено на базі лабораторії в клініці Майо, США, науковцем з Туреччини, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Hürriyet.

"Гідрогель, який професор Оклю називає «Shear-Thinning», дає змогу контролювати кровотік у внутрішньосудинних оклюзіях або аневризмах, а також дає змогу зменшити приплив крові до пухлин при лікуванні раку", - пише видання.

Зазначається, що емболічний гідрогель, розроблений для мінімально інвазивного введення через вену, буде випущений під назвою Obsidio.

Гідрогель розроблено у лабораторії в Арізоні, а клінічні дослідження проводилися в Стамбулі.

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