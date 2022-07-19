У США схвалили новітній препарат для лікування раку
Американське управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) схвалило метод внутрішньовенного використання гідрогелю при лікуванні раку
Його розроблено на базі лабораторії в клініці Майо, США, науковцем з Туреччини, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Hürriyet.
"Гідрогель, який професор Оклю називає «Shear-Thinning», дає змогу контролювати кровотік у внутрішньосудинних оклюзіях або аневризмах, а також дає змогу зменшити приплив крові до пухлин при лікуванні раку", - пише видання.
Зазначається, що емболічний гідрогель, розроблений для мінімально інвазивного введення через вену, буде випущений під назвою Obsidio.
Гідрогель розроблено у лабораторії в Арізоні, а клінічні дослідження проводилися в Стамбулі.
- Нещодавно Канада схвалила вакцину Moderna для щеплення від COVID-19 немовлят та дітей
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.11
Купівля 36.11Продаж 37.14
-
EUR
Купівля 36.08Продаж 37.32
- Актуальне
- Важливе