У США схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї

Про це пише Bloomberg.

Згідно з угодою, Південна Корея отримає головний винищувач Lockheed Martin Corp разом із двигунами, засобами зв’язку та підтримкою.

Зазначається, що спочатку пакет потребує схвалення Конгресу. Проте, за даними журналістів, це може зайняти роки.

В Агентстві з питань оборонної співпраці заявили, що продаж винищувачів збільшить оперативний інвентар корейської авіації та посилить її можливості самооборони "повітря-повітря" та "повітря-земля"

"Корея вже має на озброєнні F-35 і не матиме труднощів із залученням цих товарів і послуг у свої збройні сили", - вважають в агенстві.

Довідка: F-35 Lightning - це багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він відомий своєю непомітністю. Сполучені Штати продають ці літаки лише найближчим союзникам, до яких входять Австралія, Японія, Південна Корея та Сінгапур.