У США схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї
Сполучені Штати схвалили продаж 25 сучасних винищувачів F-35 та відповідне обладнання для Південної Кореї. Цей пакет оцінений у 5,06 млрд доларів
Про це пише Bloomberg.
Згідно з угодою, Південна Корея отримає головний винищувач Lockheed Martin Corp разом із двигунами, засобами зв’язку та підтримкою.
Зазначається, що спочатку пакет потребує схвалення Конгресу. Проте, за даними журналістів, це може зайняти роки.
В Агентстві з питань оборонної співпраці заявили, що продаж винищувачів збільшить оперативний інвентар корейської авіації та посилить її можливості самооборони "повітря-повітря" та "повітря-земля"
"Корея вже має на озброєнні F-35 і не матиме труднощів із залученням цих товарів і послуг у свої збройні сили", - вважають в агенстві.
Довідка: F-35 Lightning - це багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він відомий своєю непомітністю. Сполучені Штати продають ці літаки лише найближчим союзникам, до яких входять Австралія, Японія, Південна Корея та Сінгапур.
- Раніше Пентагон уклав контракт з Lockheed Martin на 126 літаків F-35.
- Американський державний департамент схвалив продаж винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання Чехії в рамках угоди на суму до $5,62 млрд.
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