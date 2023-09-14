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У США схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї

14 вересня, 2023 четвер
06:19
Світ винищувач F-35

Сполучені Штати схвалили продаж 25 сучасних винищувачів F-35 та відповідне обладнання для Південної Кореї. Цей пакет оцінений у 5,06 млрд доларів

Про це пише Bloomberg.

Згідно з угодою, Південна Корея отримає головний винищувач Lockheed Martin Corp разом із двигунами, засобами зв’язку та підтримкою. 

Зазначається, що спочатку пакет потребує схвалення Конгресу. Проте, за даними журналістів, це може зайняти роки.

В Агентстві з питань оборонної співпраці заявили, що продаж винищувачів збільшить оперативний інвентар корейської авіації та посилить її можливості самооборони "повітря-повітря" та "повітря-земля"

"Корея вже має на озброєнні F-35 і не матиме труднощів із залученням цих товарів і послуг у свої збройні сили", - вважають в агенстві.

Довідка: F-35 Lightning - це багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він відомий своєю непомітністю. Сполучені Штати продають ці літаки лише найближчим союзникам, до яких входять Австралія, Японія, Південна Корея та Сінгапур.

  • Раніше Пентагон уклав контракт з Lockheed Martin на 126 літаків F-35.
  • Американський державний департамент схвалив продаж винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання Чехії в рамках угоди на суму до $5,62 млрд.

зброя
Південна Корея
США
Військові новини
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