У США висунули звинувачення військовим РФ у катуванні американця в Україні

Про це повідомляє Укрінформ.

Перше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну обвинувачення росіянам у воєнних злочинах проти громадянина США виголосив генеральний прокурор Сполучених Штатів Мерік Гарланд.

"Звинувачення включають катування, нелюдське поводження та незаконне ув’язнення громадянина США в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року", - розповів Гарланд.

Згідно з документами, оприлюдненими у федеральному суді штату Вірджинія, четверо російських військових викрали американця з будинку в селі Милове на Харківщині у квітні 2022 року. Вони били та катували його протягом 10 днів. Постраждалого роздягали догола, зв'язали йому руки за спиною та били кулаками, ногами та прикладами автоматів.

Це перший випадок, коли уряд США застосував закон, спрямований на переслідування тих, хто скоює воєнні злочини проти американських громадян за кордоном.