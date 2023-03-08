У США вивчають можливість встановити сучасні західні ракети на українські МіГи, – Politico
Збройні сили США вивчають можливість інтеграції удосконалених західних ракет класу "повітря - повітря" в українські винищувачі радянського зразка, намагаючись обладнати старі платформи новими можливостями
Про це пише Politico.
За інформацією видання, офіційні особи вивчають, чи можна встановлювати на українські МіГи сучасні ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120, призначені для стрільби із західних винищувачів, як-от F-16 виробництва США.
Якщо цей досвід буде вдалим, це буде перший випадок, коли США нададуть українським літакам можливість стріляти ракетами "повітря-повітря", деякі з яких уже є на їхньому озброєнні.
Такі зусилля можуть стати частиною вирішення потреби Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні, оскільки й Україна, й Росія готуються до великих наступів цієї весни.
"Ми підтримуємо регулярні контакти з українськими лідерами та продовжуватимемо тісно консультуватися з Україною щодо їхніх потреб у безпековій допомозі – як найближчої, так і довгострокової, – сказав підполковник Гаррон Гарн. – Наша увага й надалі зосереджуватиметься на забезпеченні українців реальними боєздатними можливостями, щоб вони могли захищати свою країну, але з міркувань безпеки ми не будемо обговорювати, які ініціативи ми можемо чи ні вживати в цих напрямах".
AIM-120 AMRAAM (англ. Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американська всепогодна керована ракета класу "повітря – повітря" середньої дальності. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. може застосовуватися по широкому спектру цілей, включаючи безпілотники та крилаті ракети.
- Україна неодноразово закликала західних партнерів надати їй сучасні винищувачі. 6 лютого глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Київ працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків, а питання щодо того, якої моделі літаки це будуть, не є принциповим.
- 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні винищувачів може бути ухвалене союзниками у найближчі один-два місяці.
- 21 лютого колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Ліз Трасс закликали нарешті передати Україні винищувачі. Вони розкритикували Ріші Сунака через зволікання в цьому питанні.
- На тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29.
- 3 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країни-партнери нададуть Україні декілька типів винищувачів: один із них буде основним літаком ЗСУ.
- 5 березня стало відомо, що двоє українців прибули на військову базу у США для навчання на симуляторах винищувачів F-16. Невдовзі до них можуть приєднатись ще 10 пілотів. Система управління західних винищувачів суттєво відрізняється від радянських, тож навчання двох пілотів покажуть, як швидко можна опанувати сучасні бойові літаки
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