Про це пише Politico.

За інформацією видання, офіційні особи вивчають, чи можна встановлювати на українські МіГи сучасні ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120, призначені для стрільби із західних винищувачів, як-от F-16 виробництва США.

Якщо цей досвід буде вдалим, це буде перший випадок, коли США нададуть українським літакам можливість стріляти ракетами "повітря-повітря", деякі з яких уже є на їхньому озброєнні.

Такі зусилля можуть стати частиною вирішення потреби Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні, оскільки й Україна, й Росія готуються до великих наступів цієї весни.

"Ми підтримуємо регулярні контакти з українськими лідерами та продовжуватимемо тісно консультуватися з Україною щодо їхніх потреб у безпековій допомозі – як найближчої, так і довгострокової, – сказав підполковник Гаррон Гарн. – Наша увага й надалі зосереджуватиметься на забезпеченні українців реальними боєздатними можливостями, щоб вони могли захищати свою країну, але з міркувань безпеки ми не будемо обговорювати, які ініціативи ми можемо чи ні вживати в цих напрямах".

AIM-120 AMRAAM (англ. Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американська всепогодна керована ракета класу "повітря – повітря" середньої дальності. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. може застосовуватися по широкому спектру цілей, включаючи безпілотники та крилаті ракети.