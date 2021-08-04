У США внаслідок стрілянини поруч з Пентагоном загинув поліцейський
3 серпня ввечері внаслідок стрілянини загинув офіцер Агентства з охорони сил Пентагону
Про це пише Politico.
Невідомий здійняв стрілянину біля автобусної платформи за межами будівлі Пентагону.
У зв’язку з інцидентом будівлю міністерства оборони США тимчасово зачинили на вхід та вихід.
Пентагон розблокували приблизно через півтори години після того, як поліція оточила місце події.
У відомстві не підтверджували смерть офіцера поліції протягом багатьох годин після стрілянини, незважаючи на численні повідомлення в ЗМІ про це та підтвердження з боку декількох конгресменів.
Politico повідомило у вівторок, 3 серпня, що підозрюваний був застрелений співробітником поліції Пентагону, і що зловмисник не проник в будівлю. Причини нападу залишаються невідомими.
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