У США внаслідок стрілянини поруч з Пентагоном загинув поліцейський

Про це пише Politico.



Невідомий здійняв стрілянину біля автобусної платформи за межами будівлі Пентагону.



У зв’язку з інцидентом будівлю міністерства оборони США тимчасово зачинили на вхід та вихід.

Пентагон розблокували приблизно через півтори години після того, як поліція оточила місце події.

У відомстві не підтверджували смерть офіцера поліції протягом багатьох годин після стрілянини, незважаючи на численні повідомлення в ЗМІ про це та підтвердження з боку декількох конгресменів.

Politico повідомило у вівторок, 3 серпня, що підозрюваний був застрелений співробітником поліції Пентагону, і що зловмисник не проник в будівлю. Причини нападу залишаються невідомими.