У США занепокоєні через "злагодженість" Китаю і Росії під час війни в Україні
У Білому домі вважають, що зустріч президентів Росії і Китаю демонструє злагодженість позицій двох країн на фоні війни в Україні
Про це речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.
За словами Жан-П'єр, у Вашингтоні занепокоєні через "злагодженість" Путіна і Сі Цзіньпіна.
"Ми чітко висловили свою стурбованість у зв’язку з глибиною зв’язків та злагодженості Китаю з Росією у той час, як РФ проводить свою агресивну війну в Україні, жорстоку війну, неспровоковану війну, яку розв’язав Кремль",- сказала представниця адміністрації президента США.
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