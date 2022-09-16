У США занепокоєні через "злагодженість" Китаю і Росії під час війни в Україні

Про це речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

За словами Жан-П'єр, у Вашингтоні занепокоєні через "злагодженість" Путіна і Сі Цзіньпіна.

"Ми чітко висловили свою стурбованість у зв’язку з глибиною зв’язків та злагодженості Китаю з Росією у той час, як РФ проводить свою агресивну війну в Україні, жорстоку війну, неспровоковану війну, яку розв’язав Кремль",- сказала представниця адміністрації президента США.