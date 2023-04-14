У США запропонували передати заморожені російські активи на відновлення України

Про це повідомляє US Chamber.

На форумі партнерства США та України заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заговорила про заморожені російські гроші, які можна використати на відбудову України.

За словами Нуланд, для відновлення України можна використати близько 300 млрд доларів, які зберігаються на рахунках в іноземних банках.