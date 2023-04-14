У США запропонували передати заморожені російські активи на відновлення України
США розглядають можливість використовувати для відбудови України заморожені активи Центрального банку РФ
Про це повідомляє US Chamber.
На форумі партнерства США та України заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заговорила про заморожені російські гроші, які можна використати на відбудову України.
За словами Нуланд, для відновлення України можна використати близько 300 млрд доларів, які зберігаються на рахунках в іноземних банках.
- Нагадаємо, під час візиту у США прем'єр-міністр України Денис Шмигаль має заплановану зустріч, зокрема, і з керівництвом Світового банку.
- 12 квітня Світовий банк оголосив у середу про виділення 200 млн доларів на фінансування проекту з відновлення енергетичної інфраструктури України.
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