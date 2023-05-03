Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

"Наші партнери в США відгукнулися на прохання випускників та організаторів оцінювання щодо розширення міст, де відкрито спеціально обладнані комп’ютерні центри. Тож потенційні вступники матимуть змогу пройти тестування в містах Х'юстоні й Детройті", - пише пресслужба.

У цьому допомогла адміністрація Х'юстонського університету в Клир-Лейку (University of Houston-Clear Lake) та Школи українознавства товариства "Рідна Школа" в Детройті.

Вступники, які вже створили персональний кабінет і вибрали менш зручний населений пункт для складання національного мультипредметного тесту, то тепер можна обрати більш зручну локацію після отримання сертифіката до 7 травня.

Передбачено, що також тимчасові екзаменаційні центри створять:

Австрія (Відень)

Азербайджан (Баку)

Бельгія (Брюссель)

Болгарія (Варна, Софія)

Велика Британія (Абериствіт, Единбург, Лондон)

Грузія (Тбілісі)

Данія (Орхус)

Естонія (Таллінн)

Ірландія (Дублін)

Іспанія (Валенсія, Мадрид)

Італія (Мілан, Рим)

Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто)

Латвія (Рига)

Литва (Каунас), Люксембург (Мерш)

Молдова (Кишинів)

Нідерланди (Роттердам)

Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен)

Норвегія (Осло)

Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін)

Португалія (Лісабон)

Румунія (Бухарест)

Словаччина (Братислава)

США (Нью-Йорк, Сакраменто, Х'юстон, Детройт)

Туреччина (Бельдібі)

Угорщина (Будапешт)

Фінляндія (Гельсінкі),

Франція (Марсель, Париж)

Чехія (Брно, Прага)

Хорватія (Загреб)

Швейцарія (Берн)

Швеція (Стокгольм)

Детальний перелік країн за посиланням.