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Головна Наука У США збільшили кількість міст для проходження мультипредметного тесту для українців

У США збільшили кількість міст для проходження мультипредметного тесту для українців

3 травня, 2023 середа
16:52
Наука мультипредметний тест для українців

Для українських переселенців у Сполучених Штатах Америки розширили перелік міст для проходження національного мультипредметного тесту

Про це інформує  Український центр оцінювання якості освіти.

"Наші партнери в США відгукнулися на прохання випускників та організаторів оцінювання щодо розширення міст, де відкрито спеціально обладнані комп’ютерні центри. Тож потенційні вступники матимуть змогу пройти тестування в містах Х'юстоні й Детройті", - пише пресслужба.

У цьому допомогла адміністрація Х'юстонського університету в Клир-Лейку (University of Houston-Clear Lake) та Школи українознавства товариства "Рідна Школа" в Детройті.

Вступники, які вже створили персональний кабінет і вибрали менш зручний населений пункт для складання національного мультипредметного тесту, то тепер можна обрати більш зручну локацію після отримання сертифіката до 7 травня.

Передбачено, що також тимчасові екзаменаційні центри створять:

  • Австрія (Відень)
  • Азербайджан (Баку)
  • Бельгія (Брюссель)
  • Болгарія (Варна, Софія)
  • Велика Британія (Абериствіт, Единбург, Лондон)
  • Грузія (Тбілісі)
  • Данія (Орхус)
  • Естонія (Таллінн)
  • Ірландія (Дублін)
  • Іспанія (Валенсія, Мадрид)
  • Італія (Мілан, Рим)
  • Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто)
  • Латвія (Рига)
  • Литва (Каунас), Люксембург (Мерш)
  • Молдова (Кишинів)
  • Нідерланди (Роттердам)
  • Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен)
  • Норвегія (Осло)
  • Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін)
  • Португалія (Лісабон)
  • Румунія (Бухарест)
  • Словаччина (Братислава)
  • США (Нью-Йорк, Сакраменто, Х'юстон, Детройт)
  • Туреччина (Бельдібі)
  • Угорщина (Будапешт)
  • Фінляндія (Гельсінкі),
  • Франція (Марсель, Париж)
  • Чехія (Брно, Прага)
  • Хорватія (Загреб)
  • Швейцарія (Берн)
  • Швеція (Стокгольм)

Детальний перелік країн за посиланням.

  • На проходження Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році зареєструвалися понад 211 тис. абітурієнтів. 169 573 вступників в Україні та 18 364 – за кордоном. 
  • Також у Міністерстві освіти і науки надали роз'яснення щодо коментарів про перехід на 12-річну систему шкільної освіти в України. 
  • Своєю чергою у Польщі уряд ухвалив зміни у спеціальному законі про допомогу українцям, зокрема йдеться про вступ до університетів.  
  • Кількість країн, де можна скласти український національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році, зросла до 32.  
  • 27 квітня стало відомо, що кількість країн, де можна скласти український національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році, зросла до 32.
  • Список держав та міст, у яких українські абітурієнти зможуть скласти НМТ, розширився - до нього доєдналися ще 4 країни.
Суспільство
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біженці
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