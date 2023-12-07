У США знайдуть компроміс: є шанс, що допомога буде прийнята до Різдва, - експерт Краєв
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" прокоментував провальне голосування Сенату за допомогу Україні
Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.
"В нас досі є шанс, що до Різдва допомога від США буде прийнята. Вчора, після того як стало зрозуміло, що за проєкт не проголосують, його автор - лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер також проголосував "проти". По суті, це дає йому можливість, як основному спонсору поправки, подати ту ж саму поправку, але з внесеними видозмінами. Тобто, до кінця цього тижня Шумер разом із колегами проведе переговори з республіканцями. Потенційно, вони вийдуть на якийсь компроміс і вже у вівторок чи середу наступного тижня зможуть знову подати цей допрацьований законопроєкт на голосування", - повідомив він.
За його словами, ситуація дійсно складна, але це було процедурне голосування, а не по суті закону.
"Якщо ми послухаємо що казав республіканець Кевін Маккарті, Мітч Макконнелл та інші, в них є питання не до України як такої, а до відсутності там грошей на кордон. Тобто так чи інакше, ми перейшли від питання: "не хочемо допомагати Україні, бо це 5 тис. миль від нас і не зрозуміло хто там працює". Зараз питання таке: "дайте нам додатково грошей на захист кордону" і всі інші питання автоматично знімаються, включаючи питання Ізраїлю, України та Тайваню", - зазначив він.
Насправді, певний прогрес в цих внутрішніх переговорах є. Шкода, що українська тема вимушено стала інструментом цих переговорів і буквально "розмінною монетою" в цих перемовинах між партіями. Але в України досі є шанс, що до Різдва допомога буде прийнята, вважає Краєв.
- Нагадаємо, законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в сенаті конгресу США.
- Посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала провальне голосування пакета допомоги Україні у сенаті США.
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