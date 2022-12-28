У Стокгольмі прогримів вибух
27 грудня у Швеції, у південній частині Стокгольма, пролунав вибух: на місці події фахівці виявили уламки ручної гранати
Про це поінформувало видання Aftonbladet.
За даними видання, увечері 27 грудня в столиці Швеції Стокгольмі пролунав вибух. Це сталося біля житлового будинку в районі Енскедедален на півдні шведської столиці.
Зазначається, що сигнал надійшов до поліції о 22:28. Той, хто телефонував, почув гучні удари та помітив дим на сходовій клітці.
Видання стверджує: очевидці помітили чоловіків у темному одязі, які втікали з місця події. Також повідомляється, що було знайдено частини ручної гранати. Поліція перекрила територію та запросила технічну експертизу місця події.
- Нагадаємо,12 листопада стало відомо, що Шведська прокуратура висунула підозру в десятирічному шпигунстві на користь Росії двом братам, що працювали на служби безпеки країни.
- 22 листопада, влада Швеції повідомила, що двох людей заарештували за підозрою у шпигунстві.
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