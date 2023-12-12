У столиці Болгарії демонтують аварійний пам’ятник радянській армії. На місці протести
Сьогодні, 12 грудня, у столиці Болгарії почали демонтаж пам’ятника радянській армії, що спричинило акції протесту. На місці з’явилися захисники монумента, які намагалися перешкоджати роботам
Про це пишуть болгарські видання BGNES та News.bg.
За рішенням експертизи, монумент радянській армії у Софії в аварійному стані: в основі та ногах фігур - бетон, який руйнується від вологи та криги, пам’ятник розколовся по всій довжині. Це і стало ключовим аргументом для його демонтажу, адже суперечки щодо цього точилися десятиліттями
Але це не стало аргументом для захисників скульптури, які почали скандувати біля пам’ятника "соросоїди" та "фашисти". На них знайшлися і свої мітингувальники, які кричали “червоне сміття”.
Кілька місяців тому біля монумента також були протести, коли навкруги нього почали зводити огорожу. Тоді на місце прибули прихильники двох лівих партій Болгарії “Відродження” та Болгарської соціалістичної партії. Разом із протестувальниками, які прийшли захищати монумент, вони намагалися фізично зупини робітників і техніку, а наприкінці розбили наметовий табір.
Нині ж голова адміністрації Софійської області Вяра Тодева зазначила, що демонтаж почнеться із фігур, розташованих вгорі, їх збережуть, а згодом оголосять громадське замовлення на реставрацію. Згодом буде ухвалено рішення щодо того, де розмістять фігури, таким місцем може стати Музей соціалістичного мистецтва.
Пам’ятник не перше десятиліття є темою для суперечок. Існує навіть ініціативний комітет, який наполягає на його знесенні, та щоразу, коли про це йде мова, не обходиться без реакції російського посольства.
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