У столиці відкрили пішохідний "міст Кличка", який ремонтували після російського обстрілу
Від 17 грудня пішохідно-велосипедний "міст Кличка" відкрито для відвідування, його ремонтували після російського обстрілу
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Мер столиці зазначив, що від 17 грудня знову можна відвідувати пішохідно-велосипедний міст, який відкрили після ремонту.
"Замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також - 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня", - поінформував Віталій Кличко.
Міський голова звітував, що в конструкції відновлено поруччя й троси, а також фахівці "Київавтошляхмосту" додатково обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження.
"Тож, один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці", - наголосив він.
- Нагадаємо, пішохідно-велосипедний міст зазнав ракетного удару під час масованої ракетної атаки на Україну та столицю зокрема. Вранці 10 жовтня у різних районах Києва прогриміли вибухи: семеро людей загинули, 51 постраждалий. Також було уражено десятки об'єктів інфраструктури.
- Уламки пішохідно-велосипедного моста у Києві, який зазнав руйнувань після російських ударів, перетворили на символічні подарунки для партнерів.
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