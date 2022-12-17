Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що від 17 грудня знову можна відвідувати пішохідно-велосипедний міст, який відкрили після ремонту.

"Замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також - 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня", - поінформував Віталій Кличко.

Міський голова звітував, що в конструкції відновлено поруччя й троси, а також фахівці "Київавтошляхмосту" додатково обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження.

"Тож, один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці", - наголосив він.

Нагадаємо, пішохідно-велосипедний міст зазнав ракетного удару під час масованої ракетної атаки на Україну та столицю зокрема. Вранці 10 жовтня у різних районах Києва прогриміли вибухи: семеро людей загинули, 51 постраждалий. Також було уражено десятки об'єктів інфраструктури.

Уламки пішохідно-велосипедного моста у Києві, який зазнав руйнувань після російських ударів, перетворили на символічні подарунки для партнерів.

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