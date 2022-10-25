Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Брудну бомбу" росіяни ще не виготовляли й взагалі - це лише теорія, у світі їх не існує. Хоча Росія є одною з небагатьох держав, які мають технологію повного хімічного розділення усіх елементів, особливо нуклідів, відходів від ядерного циклу на атомних електростанціях. Там є високоактивні нукліди, відносно довго живучі, такі, як Стронцій-90 чи Цезій-137, які можна використовувати як компоненти таких бомб", - пояснив Молчанов.

За словами політолога, є небезпека, що Росія зможе використати наявні й захоплені українські запаси ядерних відходів, які зберігаються недалеко від ЗАЕС.

"Але західні розвідки працюють у цьому напрямку. В Україні є два сховища відпрацьованого ядерного пального. Одне з них працює на всі електростанції України, окрім Запорізької АЕС. Воно розташоване за кілометр від Чорнобильської АЕС. Це сховище теж було під окупацією, але немає відомостей про те, що росіяни звідти щось вилучали. Інше сховище зараз під контролем окупантів. Дійсно є небезпека, що вони можуть взяти звідти запаси, щоб потім вказати на українське походження. Але є сподівання, що така підготовка буде поміченою. Тому про "брудну бомбу" мова не йде", - додав Молчанов.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у неділю, 23 жовтня 2022 року, поговорив телефоном з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню, міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром та міністром оборони Ведикої Британії Беном Воллесом

Аналітики вважають, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався сповільнити або призупинити західну військову допомогу Україні

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