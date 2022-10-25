English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У світі не існує "брудних бомб" - це лише теорія, - політолог Молчанов
Ексклюзив

У світі не існує "брудних бомб" - це лише теорія, - політолог Молчанов

25 жовтня, 2022 вiвторок
15:23
війна з Росією путлер шойгу

Політолог Володимир Молчанов зауважив, що ознак застосування росіянами "брудної бомби" чи тактичної ядерної зброї поки ще немає, такі ознаки були б помітні

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Брудну бомбу" росіяни ще не виготовляли й взагалі - це лише теорія, у світі їх не існує. Хоча Росія є одною з небагатьох держав, які мають технологію повного хімічного розділення усіх елементів, особливо нуклідів, відходів від ядерного циклу на атомних електростанціях. Там є високоактивні нукліди, відносно довго живучі, такі, як Стронцій-90 чи Цезій-137, які можна використовувати як компоненти таких бомб", - пояснив Молчанов.

За словами політолога, є небезпека, що Росія зможе використати наявні й захоплені українські запаси ядерних відходів, які зберігаються недалеко від ЗАЕС.

"Але західні розвідки працюють у цьому напрямку. В Україні є два сховища відпрацьованого ядерного пального. Одне з них працює на всі електростанції України, окрім Запорізької АЕС. Воно розташоване за кілометр від Чорнобильської АЕС. Це сховище теж було під окупацією, але немає відомостей про те, що росіяни звідти щось вилучали. Інше сховище зараз під контролем окупантів. Дійсно є небезпека, що вони можуть взяти звідти запаси, щоб потім вказати на українське походження. Але є сподівання, що така підготовка буде поміченою. Тому про "брудну бомбу" мова не йде", - додав Молчанов. 

  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у неділю, 23 жовтня 2022 року, поговорив телефоном з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню, міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром та міністром оборони Ведикої Британії Беном Воллесом
  • Аналітики вважають, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався сповільнити або призупинити західну військову допомогу Україні

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Новини
Україна
ядерна зброя
ЗСУ
окуповані території
Запорізька АЕС
Військові новини
Читайте також:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
24 жовтня, 2022 понедiлок
Британська розвідка попередила про додаткову загрозу, яку несуть іранські дрони
Джо Байден
25 жовтня, 2022 вiвторок
Байден відреагував на оголошення нового прем'єра Британії: досить новаторська віха
Путін Макрон
24 жовтня, 2022 понедiлок
У кремлі пояснили, чому Путін припинив спілкуватися з Макроном та Шольцом
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.67
    Купівля 39.67
    Продаж 40.48
  • EUR
    Купівля 38.25
    Продаж 39.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
25 жовтня
16:44
Олексій Данілов
Крим на 10-15 років залишиться без води в разі підриву Росією Каховської ГЕС, - Данілов
16:35
Ексклюзив
російський окупант
"У росіян є команда тримати Сватове": головред Defense Express Катков розповів про фронтову ситуацію на Луганщині
16:33
На фото біженці з України
Впродовж двох років у Норвегії очікують 70 тис. біженців з України
16:26
Олексій Данілов
Данілов відкинув можливість територіальних поступок Путіну та порівняв його з Гітлером
16:24
Норвегія
У Норвегії заарештували підозрюваного в шпигунстві росіянина, - ЗМІ
16:20
На фото: актриса Галина Безрук
"Обираю сімʼю, а не батьківщину": українська акторка серіалу "Слуга народу" Безрук відповіла, чому живе в Росії
16:15
Штайнмаєр спілкується з місцевими мешканцями в укритті на Чернігівщині
Штайнмаєр на Чернігівщині ховався в укритті, де спонтанно поспілкувався  з мешканцями
16:15
36-та ОБрМП
Морпіхи показали, як зі стрілецької зброї приземлили три дрони-камікадзе армії РФ
16:13
Огляд
ракета ATACMS
Довга рука для HIMARS і M270: ракета ATACMS, яка потрібна ЗСУ, та нові дальності з ER GMLRS і PrSM
16:05
СБУ оголосила підозру міністру транспорту РФ
СБУ оголосила підозру міністру транспорту РФ за постачання до Криму 300 одиниць ворожої бронетехніки
16:05
OPINION
Михайло Басараб
Північноатлантична дуга. Українці за
16:01
WhatsApp
На платформі WhatsApp стався глобальний збій по всьому світі
15:35
Руслан Стефанчук з Маргаретою Седерфельт
Стефанчук: очікую від ПА ОБСЄ потужніших рішень із визнання дій РФ тероризмом
15:32
Німеччина Україна
Німеччина виділить Україні 20 млн євро на резервне обладнання для критичної інфраструктури
15:26
Ексклюзив
Євгенія Кравчук
Найбільша проблема в Криму з точки зору права буде з тими, хто приїхав з Росії після окупації, - нардепка Кравчук
15:15
Іронські дрони можуть запускати з білоруської частини чорнобильської зони
Іранські дрони можуть запускати з білоруської частини чорнобильської зони, - Беларускі Гаюн
15:09
зерно
В Україні зросли ціни на сільгосппродукцію на внутрішньому ринку в середньому на 15%
15:03
Андреа Бочеллі
Андреа Бочеллі прихистив пса з Купʼянська, який від вибухів майже втратив слух
15:00
Наталка Діденко
Дощі, тумани та тепла температура: прогноз на 26 жовтня від Наталки Діденко
14:42
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Данілов порадив кадирівцям покинути Україну та йти воювати за незалежність Ічкерії
14:41
Франція
У Франції наголошують на необхідності створення об’єднаного фронту підтримки України
14:40
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський привітав Сунака зі вступом на посаду прем'єра Британії
14:23
Джорджія Мелоні
"Якщо піддамось путінському шантажу у сфері енергетики, проблема не вирішиться", – італійська прем'єрка Мелоні
14:20
на фото: машина
Росіяни обстріляли цивільне авто на Херсонщині, поранено 5-річну дитину
14:20
Юхим Конопля (праворуч) у матчі Шахтар - Селтік
Букмекери дали прогноз на матч "Селтік" - "Шахтар" у Лізі чемпіонів
14:17
На фото: Гарві Вайнштейн
"Секс був товаром для впливових чоловіків": адвокат Вайнштейна заявив, що жінки погоджувались на інтимні стосунки з продюсером заради вигоди
14:09
OPINION
Віктор Каспрук
Як "нейтральний" Іран працює на Росію
14:03
Оновлено
Розмінування
На Київщині лунатимуть вибухи: проводять навчання і розмінування
13:59
МАГАТЕ
Україна запросила МАГАТЕ провести перевірку на двох підприємствах
13:57
Борис Джонсон оголосив про відставку
Джонсон переконуватиме США продовжити підтримку України, – Financial Times
13:50
Лука Модріч
Володар "Золотого м'яча" заявив, що після ЧС-2022 йде зі збірної
13:49
Яїр Лапід
Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що його країна не ігноруватиме близьку взаємодію Ірану та Росії
13:39
наука
Вчені винайшли спосіб читати думки людей, навіть не торкаючись голови
13:38
евакуація
У жовтні близько 18 тисяч українців виїхали з небезпечних регіонів і тимчасово окупованих місць
13:38
Оновлено
Ріші Сунак
Король Чарльз III прийняв відставку Трасс та призначив Сунака новим прем'єром
13:15
мобілізація рф
Мобілізований житель Туви помер у воєнному таборі через пиятику
13:06
Зінедін Зідан
Зідан оголосив про відновлення тренерської кар'єри
13:04
Емманюель Макрон
Макрон попросив Папу Римського поговорити з Путіним і Байденом задля миру в Україні
13:01
Ілон Маск
Білий дім заперечує перевірку Маска на предмет нацбезпеки
12:52
Франк-Вальтер Штайнмаєр
"Чим більше партнерства, тим легше буде пережити зиму": Штайнмаєр пообіцяв підтримку Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV