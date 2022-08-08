Політик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Телеканал "Еспресо" завжди був готовий брати участь у спільному телемарафоні, але ніхто перемовин із каналом не проводив. Я переконаний, що якби запросили Еспресо чи інші новинні канали, то це була б політична картинка. Коли ж розважальні телеканали намагаються робити новини, це дає відповідний результат - цей марафон ніхто не дивиться й довіри в суспільства до нього немає", - зазначив Княжицький.

Нардеп додав, що вимкненням патріотичних телеканалів з ефіру ми граємо на користь країни-агресорки Росії.

"Коли ми незаконно вимикаємо телеканали "Еспресо", "5 канал" і "Прямий" з мережі Т2, зменшуємо громадянам перегляд якісних українських програм, то ми теж граємо на руку російським нацистам. В окупантів каналів є безліч, які вони фінансують, будь-яким способом просувають до українського глядача. А ми навпаки - обмежуємо українське мовлення. Це все нелогічно. Знову ж таки все це робиться заради політичної монополії та побудови автократії. А в умовах війни треба протилежне: для України треба робити все, аби розвинути демократію. Всі патріотичні сили, навіть якщо вони мають різні погляди на політику, але за демократію, повинні бути в етері", - зауважив Микола Княжицький.

За даними видання "Детектор Медіа", у травні 2022 року Еспресо став одним із лідерів за кількістю переглядів на YouTube.

18 квітня було зареєстровано електронну петицію про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого. На 1 липня вона набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тисяч підписів.

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